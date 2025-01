Clôture de la 6ème édition du Festival d’Afoulay du théâtre de la jeunesse

09/01/2025

La 6ème édition du Festival d’Afoulay du théâtre de la jeunesse, placé sous le thème "Théâtre de la jeunesse : un pont vers la communication et la créativité", s’est clôturée mardi, dans la commune de Zaouia Sidi Abdelkader (province d’Al Hoceima).



Organisé par l'Association Moulay Mohand pour le théâtre amazigh à Bni Hadifa, en partenariat avec le Conseil régional de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, la Direction provinciale de la culture à Al Hoceima et d'autres partenaires, ce festival, tenu du 3 au 7 janvier, a réussi à porter la magie du théâtre et de l’expression artistique jusqu’aux zones rurales de la province d’Al Hoceima.



Il a été marqué par l’organisation d’activités artistiques, musicales et sportives dans plusieurs communes rurales de la province, dont Bni Hadifa, Zaouiat Sidi Abdelkader, Targuist et Imzouren, offrant aux jeunes l'occasion de révéler leurs talents et leur créativité, en particulier dans le domaine du théâtre.



Dans une déclaration à la MAP, le directeur du festival, Salim Khadiri, a affirmé que cet événement ambitionne de soutenir les troupes théâtrales de jeunes dans la province d'Al Hoceima, soulignant l'importance du festival dans l'implication des jeunes dans diverses formations visant à développer leurs compétences créatives et à les orienter vers une pratique professionnelle du théâtre.



Cette édition, a-t-il poursuivi, s'est ouverte sur plusieurs établissements scolaires de la province, en vue de rapprocher le théâtre des élèves et de les initier à ses différents genres à travers des ateliers de formation et des représentations théâtrales abordant diverses thématiques dans une ambiance ludique et festive, mettant également en avant la nécessité de promouvoir cet art et ses valeurs dans la région.



Cet évènement a également été l’occasion de rendre hommage à plusieurs personnalités pour leur contribution dans les domaines de l’art, des médias, de l’éducation et de la création de contenu au niveau local.



A cet égard, la journaliste Ouidad Aderdak, une des personnalités mises à l’honneur, a mis en avant la détermination des jeunes en milieu rural à désenclaver la province et à promouvoir son potentiel aux niveaux régional et national, saluant également le rôle du festival dans la création de nouvelles opportunités pour les jeunes et les enfants de la région.



De son côté, le créateur de contenu et bloggeur, Mourad Elhankari, a déclaré que cette reconnaissance est une motivation supplémentaire pour continuer à mettre en lumière, sur les réseaux sociaux, les richesses naturelles, sociales et géographiques du Rif, ainsi que son patrimoine, se félicitant des efforts du festival visant à développer une culture théâtrale et à encourager les jeunes talents dans les zones rurales de la province d'Al Hoceima.

Bouillon de culture

Festival



La première édition du Festival palmier d'Ahidous aura lieu du 28 au 31 janvier courant à Zagora, sous le thème "Le patrimoine local au service du développement".

Organisée par l'Association Ait Massoud de Zagora, en partenariat avec la Direction provinciale de la culture d’Ouarzazate et le Centre culturel de Zagora, cette manifestation culturelle et artistique prévoit un programme riche et varié visant à mettre en avant l'art d'Ahidous et à préserver ce folklore national et ses nobles messages artistiques et humanistes.

Selon les organisateurs, cet évènement entend également consolider la place de la langue amazighe comme composante importante de l’identité marocaine et mettre en lumière ses manifestations culturelles et artistiques et ce dans le cadre du renforcement de la diversité culturelle et spatiale de la région.

Au menu de cette manifestation figurent des ateliers d'apprentissage de l'alphabet Tifinagh, des lectures poétiques, la projection de films amazighs, ainsi qu'un colloque scientifique devant examiner plusieurs thématiques dont "L'architecture oasienne dans la région de Drâa-Tafilalet", « Le patrimoine matériel et immatériel à Drâa", "L'amazigh, identité nationale" et "Poésie et chants d'Ahidous".

Des hommages seront également rendus à des figures et des troupes locales en reconnaissance de leurs efforts dans la préservation et la promotion de l'art d'Ahidous.