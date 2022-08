Clôture de la 4ème édition du programme “Morocco Future Leaders”

30/08/2022

La 4ème édition du programme “Morocco Future Leaders” (MFL) au niveau de la région de l'Oriental a pris fin dimanche à Saïdia, après cinq mois de formation et d’accompagnement au profit de plusieurs jeunes de la région. Ce programme, initié par l’Association Anoual en partenariat avec l’ambassade des Etats-Unis au Maroc, a bénéficié à 20 participants de la région afin de consolider leurs capacités professionnelles, pour qu’ils puissent par la suite travailler sur des projets à fort impact social, dans le but de résoudre des problématiques sociales, avec une approche innovante et créative. Les participants, sélectionnés avec une parité du genre, ont suivi une série d’ateliers et de formations, dispensés par des experts en entrepreneuriat et leadership, sur des sujets variés, dont le Design thinking, community building, idéation, réseaux sociaux et structure des coûts. Tout au long de ce programme, cinq bootcamps ont été organisés, portant sur cinq modules différents, à savoir “Développement communautaire et identification des besoins”, “Réflexion conceptuelle et innovation sociale”, “Leadership, marketing et relations publiques”, “Collecte de fonds, business model et budgétisation”, “Art de communiquer en public”. Lors de ce weekend de clôture, les participants ont pu pitcher leurs projets devant un comité composé d'experts et leaders. Au final, les trois meilleurs projets ont été primés. Dans une déclaration à la presse à cette occasion, Chaimae Bouzerda, responsable du projet au niveau de l’Oriental, a indiqué que ces jeunes ont été sélectionnés pour développer leurs capacités et compétences professionnelles, notant qu’ils seront accompagnés jusqu’à la réalisation de leurs projets à fort impact social. De son côté, Jerome Sherman, attaché de presse à l’ambassade des Etats-Unis au Maroc, a mis en exergue l’importance accordée par l’ambassade au renforcement des compétences des jeunes, dans le cadre de ce programme mené en partenariat avec l’Association Anoual. Lancé au Maroc en 2019, le MFL a pu accompagner, à ce jour, plus de 100 jeunes leaders, et ce à travers ses différentes éditions, sur 4 régions, à savoir l’Oriental, Dakhla-Oued Eddahab, Fès-Meknès et Tanger-Tétouan-Al Hoceima.