Clôture de la 1ère édition des programmes d’ appui à l'entrepreneuriat et l’ employabilité

01/03/2024

La cérémonie de clôture de la première édition des programmes d’appui à l’entrepreneuriat et l’employabilité, a eu lieu, mercredi à l’Université Mohammed VI polytechnique (UM6P) de Benguérir.



Financée par l’USAID et déployée par Deloitte Conseil Maroc en partenariat avec l’UM6P et Enactus Morocco, cette initiative s’inscrit dans le cadre du programme de développement socioéconomique inclusif de la région de Marrakech-Safi (ISEDMS) 2022-2027.



Ce programme qui vise à renforcer les performances et les capacités des institutions de gestion locale à l’échelle de la région en termes de gouvernance participative et à améliorer les opportunités économiques et le niveau de vie des citoyens, en particulier les femmes, les jeunes et les personnes à besoins spécifiques, traduit la profondeur des relations entre le Maroc et les Etats-Unis.



S’exprimant à cette occasion, le président de l’UM6P, Hicham Habti, a indiqué qu’avec l’organisation de cette cérémonie de clôture de la première édition des programmes d'inclusion sociale et économique dans la région de Marrakech-Safi, «nous célébrons ensemble la réussite, l'engagement et le dévouement exemplaire de nos diplômés ayant achevé avec mérite leur stage dans le cadre de ce programme».



Il a expliqué que le programme comporte des orientations stratégiques visant à renforcer la cohésion sociale et régionale et à améliorer les conditions de vie des citoyens dans les centres urbains et les zones rurales, notant que ces stratégies s'inscrivent dans le cadre de la vision de l'UM6P à l’horizon 2030, qui prévoit également l’élaboration de plans équilibrés pour une inclusion socioéconomique durable.



De son côté, le président du conseil de la région de Marrakech Safi, Samir Goudar, a souligné que ce programme tend à renforcer la transparence et la performance, améliorer la gestion axée sur les résultats au sein des collectivités territoriales, soutenir l’action des instances consultatives au niveau du conseil régional et des collectivités territoriales de la région, encourager l'implication des citoyens et citoyennes dans l'évaluation des politiques publiques régionales et à renforcer les capacités du plaidoyer des associations de la société civile.



Il a salué le rôle de l’USAID et l’UM6P dans l’accompagnement et l’encadrement de la première promotion de ce programme, appelant les différents acteurs à renforcer ce partenariat distingué dans le cadre d'une vision cohérente et durable de la question d'emploi et d'inclusion sociale, et à élaborer des approches innovantes en phase avec les besoins du marché du travail.



Pour sa part, Aimee Cutrona, cheffe de mission adjointe à l’ambassade américaine à Rabat, a exprimé la fierté des Etats-Unis de l’amitié profonde avec le Maroc en tant que partenaire, mettant en relief les relations solides et séculaires entre les deux pays, qui remontent à plus de 200 ans.



Cette cérémonie constitue «un moment de grande fierté pour les diplômés et leurs familles, et pour nous tous qui ont eu l'honneur de les accompagner dans leur parcours de réussite», a-t-elle dit, expliquant que ce succès représente une étape collective vers un avenir meilleur pour la région, en particulier, et le Maroc, en général.



A noter que la cérémonie de clôture a été ponctuée par la présentation de projets sélectionnés dans plusieurs domaines et par la remise des certificats aux diplômés par les représentants des diverses institutions nationales et internationales partenaires dansla mise en œuvre de ce programme.