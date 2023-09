Clôture de la 1ère édition d’"Africa Economic Symposium"

26/09/2023

Les travaux de la première édition d’"Africa Economic Symposium (AES) 2023", organisée par le Policy Center for the New South (PCNS) les 21 et 22 septembre, ont pris fin vendredi à Rabat.



Lors de cette rencontre, les différents intervenants ont débattu des défis de la stabilité macroéconomique de l'Afrique ainsi que du rôle de la science, de la technologie et de l'innovation dans le développement économique du continent, tout en mettant en avant le paysage politique macroéconomique complexe auquel sont actuellement confrontés les décideurs africains.



Intervenant lors de la clôture de cette rencontre, le président exécutif du PCNS, Karim El Aynaoui, a souligné que les deux jours de ce symposium ont été riches en échange d’idées intelligentes autour de différentes thématiques, notamment les chaînes d’approvisionnement, le soutien financier, l’innovation, les politiques industrielles et le changement climatique.



L’objectif de cette rencontre était de trouver des solutions aux différents défis de gestion macroéconomique qui peuvent être mises en place, a-t-il noté, faisant part de son ambition de faire de ce symposium un rendez-vous annuel institutionnalisé.



Par ailleurs, M. El Aynaoui a relevé que cette rencontre a constitué une occasion pour une panoplie de chercheurs et d'experts d'échanger autour d'un ensemble de questions dotées d'une composante humaine de grande importance, notamment la réduction des inégalités et l’amélioration de la vie des citoyens en Afrique.



La première session de ce symposium a exploré les questions complexes et interdépendantes entourant la politique monétaire en Afrique et les stratégies que les banques centrales peuvent employer pour gérer la dynamique de l'inflation face aux chocs d'offre, alors que la deuxième session s'est concentrée sur les défis auxquels les pays africains sont confrontés pour gérer la politique budgétaire et assurer la viabilité de la dette.



Pour sa part, la troisième partie du débat a porté sur les principaux défis auxquels sont confrontés les pays africains dans la promotion d’une croissance tirée par l’innovation, et les moyens de les surmonter ainsi que les meilleures pratiques pour cibler les investissements dans l’innovation. Le but étant de combler le fossé technologique et de promouvoir une croissance inclusive dans les économies africaines.



S'agissant de la quatrième session, elle s'est intéressée à la politique industrielle pour l’innovation et la mise à niveau technologique en Afrique, alors que la dernière séance s'est étalée sur le pouvoir de l’innovation pour le développement durable et les moyens de relever les défis du changement climatique, de la transition énergétique et de la sécurité alimentaire en Afrique.



Réunissant plus de 150 participants de 20 nationalités différentes, cette rencontre a également été l'occasion de présenter le rapport annuel du PCNS sur l’économie de l'Afrique, qui détaille la dynamique économique du continent à différents niveaux.