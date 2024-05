Clôture à Salé des travaux du 3ème module de la formation des entraîneurs pour l'obtention de la Licence CAF-Pro

02/05/2024

Les travaux du troisième module de la formation des entraîneurs pour l'obtention de la Licence CAF-Pro ont pris fin, mercredi, au Complexe Mohammed VI de football.



Organisée par la Direction technique nationale (DTN) de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF), en collaboration avec la Confédération africaine de football (CAF), cette session de formation marque une étape importante dans le développement des compétences des entraîneurs nationaux et internationaux.



Ce module a connu l’intervention d’invités spéciaux de renommée internationale, à savoir Walid Regragui, sélectionneur de l'équipe nationale du Maroc, et Lhoussaine Ammouta, sélectionneur de l'équipe nationale de Jordanie, qui ont partagé leurs expériences et expertises avec les entraîneurs participants, enrichissant ainsi leur parcours de formation.



Selon l’adjoint du directeur technique national chargé du pôle formation, Fathi Jamal, cette formation, qui réunit une pléiade d’entraîneurs africains, constitue une étape importante dans le processus de développement des talents et expertises de ces techniciens.



Cette formation de haut niveau a permis aux participants de s’inspirer d’expériences riches, notamment celle de Regragui lors du Mondial-2022, et d’Ammouta, avec la sélection jordanienne en Coupe d’Asie, a souligné le responsable dans une déclaration à la MAP.



Le travail énorme réalisé lors des trois modules prouve que "nous sommes sur la bonne voie", s’est-il réjoui, affirmant que les prochaines sessions connaîtront la participation d’entraîneurs et d'experts internationaux, en coordination avec la FIFA.



De son côté, le Tunisien Abdelhay Ben Soltane, entraîneur du Maghreb de Fès, s’est dit satisfait de la qualité de cette session de formation, mettant en avant le rôle de ce genre d’initiatives dans le développement des capacités des entraîneurs africains.



Il a, également, souligné que l’échange d’expériences et de connaissances en matière de nouvelles techniques de jeu permet de développer le football africain, saluant la participation de Regragui et d’Ammouta, qui “ont fait la fierté du football arabe et africain”.



Vingt-six entraîneurs, dont six étrangers sélectionnés par les fédérations partenaires de la FRMF, ont participé à cette formation, sous la supervision de prestigieux experts du domaine, dont Fathi Jamal, Chris Van Puyvelde et Simon Jennings.