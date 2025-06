Clôture à Salé des “Conférences scientifiques” dédiées aux détenus des affaires d'extrémisme et de terrorisme

23/06/2025

Le programme "Conférences scientifiques", dédié aux détenus des affaires d'extrémisme et de terrorisme, a pris fin, vendredi à la prison locale de Salé, après six mois de travail soutenu au sein de plusieurs établissements pénitentiaires.



Quelque 345 détenus, répartis sur 12 sessions de formation encadrées par une pléiade d’experts et d'enseignants spécialisés relevant de la Rabita Mohammadia des Oulémas, ont bénéficié de ce programme, pierre angulaire des programmes de réhabilitation du Centre Moussalaha, consacrés aux détenus condamnés dans des affaires de terrorisme.



Ce programme s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par le Centre visant à répandre les valeurs de tolérance et de modération et à immuniser l’espace carcéral à travers des conférences scientifiques interactives.



Le but étant de déconstruire les pensées extrémistes et de promouvoir des discours alternatifs fondés sur le droit à la différence, en se basant sur le principe de spécialisation en matière d'interprétation des textes religieux, conformément à un ensemble de concepts qui puisent leur bien-fondé dans le référentiel religieux du Royaume.



A cette occasion, le président du Centre "Moussalaha", Ahmed Abbadi, a salué l'implication volontaire et agissante des bénéficiaires dans les activités du programme, "signe du bien-fondé et de la saine pratique religieuse marocaine du juste-mileu", ajoutant que de nouvelles éditions sont prévues à l’avenir.



Dans une déclaration à la presse, M. Abbadi a précisé que l’encadrement pertinent a porté ses fruits auprès des détenus, qui se sont approprié et ont assimilé les nouvelles connaissances, ce qui va contribuer à une meilleure insertion au sein de la société.



Lancé le 6 janvier 2025, ce programme s’articule autour de conférences organisées au sein de 12 établissements pénitentiaires, qui ont connu une grande affluence et une assiduité exemplaire de la part des détenus, a-t-il relevé.



Lors de ce programme, a-t-il poursuivi, l’accent a été mis sur le démantèlement du discours extrémiste, en se penchant entre autres sur les dimensions jurisprudentielle, législative et interprétative tirées du Coran et de la Sunna.



Détenu dans le cadre d’une affaire de terrorisme, un bénéficiaire a salué la teneur de ce programme, qui lui a permis de déconstruire le discours extrémiste violent et de s'imprégner d'une pensée alternative puisant dans la spécificité de la pratique religieuse marocaine, basée sur la modération et la tolérance.



Il a fait part, à cette occasion, de sa profonde gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour la Haute sollicitude dont le Souverain ne cesse d'entourer les détenus.

Il s'est dit, en outre, déterminé à contribuer à la diffusion des connaissances acquises lors de ce programme afin de favoriser son insertion sociale, et à participer à d'autres programmes similaires.



Les conférences de ce programme ont été axées sur plusieurs thématiques dont la consécration de la modération et du juste-milieu, le rejet de l'extrémisme, le rapprochement des détenus des concepts de la religion et du rite ainsi que sur les mécanismes d'interprétation des textes religieux.



Le programme a été favorablement accueilli par les bénéficiaires, dont plusieurs ont fait part de leur souhait de prolonger les sessions et soumis des demandes pour la tenue de conférences supplémentaires.



La cérémonie de clôture a été marquée par la présence du secrétaire général de la Rabita Mohammadia des Oulémas et président du centre Moussalaha, du secrétaire général de la Délégation générale à l’Administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR), du coordonnateur de la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus, ainsi que de nombre d'experts et d'enseignants ayant encadré les sessions dudit programme.