Clôture à Rabat de la 4ème édition du modèle de simulation du sommet international de l'enfance pour Al-Qods

26/04/2024

Les travaux de la 4ème édition du modèle de simulation du Sommet international de l'enfance pour Al-Qods, organisée par l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, ont été clôturés, jeudi à Rabat, avec la participation d’enfants de différentes nationalités.



Cette édition, initiée sous le thème "Pour la consécration des valeurs du dialogue et de coexistence", vise à échanger les idées et les visions des générations futures, notamment celles consolidant les valeurs de dialogue, de coexistence et de rejet de la violence et la haine.



A cette occasion, le directeur chargé de la gestion de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, Mohamed Salem Cherkaoui, a indiqué que cette édition a été organisée dans des circonstances exceptionnelles et a enregistré la participation d'une quinzaine d'enfants palestiniens et marocains et de pays de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), en plus de quatre enfants d'Amérique du Nord et d'Europe en tant qu'observateurs, réunis pour discuter et créer des liens de communication sur des questions intéressant l'enfance.



L'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif oeuvre sous la supervision directe de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à promouvoir les valeurs de paix, de dialogue et de coexistence, a souligné M. Cherkaoui, indiquant que "cette édition vise principalement à créer des opportunités de dialogue et de débat avec différents segments de la société palestinienne, notamment en passant en revue diverses idées et visions qui donneraient de l'espoir aux générations futures, malgré les contraintes et les difficultés posées".



Pour sa part, l'ambassadeur de l'Etat de Palestine à Rabat, Jamal Al-Shobaki, a estimé que cette rencontre est une occasion pour exprimer les valeurs de paix, de coexistence et de lutte contre la haine et la violence, ajoutant qu'il s'agit également d'une opportunité importante pour les enfants pour la recherche, la connaissance et la prise de décision.



Aussi, le diplomate palestinien a salué les Hautes Directives de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, président du Comité Al-Qods, appelant à la solidarité avec le peuple palestinien, tout en rappelant la force et la grande qualité des relations historiques et de longue date entre le Maroc et la Palestine.



De son côté, Rahaf Al Mehana, une participante palestinienne, s'est dite fière de représenter la Palestine à ce sommet en présence d'enfants de différentes nationalités pour exprimer les valeurs de solidarité et de paix envers les enfants palestiniens. De même, elle a remercié le Royaume du Maroc pour l'organisation de cet événement qui vise à consacrer les principes de paix et de coexistence entre les peuples.



Cette cérémonie de clôture a été marquée par la lecture de la déclaration finale et la présentation de diverses performances artistiques et musicales des enfants participants prônant les valeurs de paix et de coexistence, en présence notamment de plusieurs ambassadeurs de pays arabes et africains et de représentants d'organisations de la société civile.