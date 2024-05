Clôture à Meknès du championnat national scolaire

07/05/2024

Le championnat national scolaire, consacrée cette année au volleyball, au handball et au tir à l'arc, a pris fin samedi à Meknès.



Concernant le handball féminin, les représentantes des Académies régionales d'éducation et de formation (AREF) de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Casablanca-Settat et Fès-Meknès ont occupé respectivement les trois premières places. Chez les garçons, l'AREF de Casablanca-Settat a occupé la première marche du podium suivie de celles de Tanger-Tétouan-Al Hoceima et de l'Oriental.



Pour le championnat national scolaire de volley-ball, le titre est revenu, chez les filles, à l'AREF de Daraa-Tafilalet, tandis que les équipes de Fès-Meknès et Tanger-Tétouan-Al Hoceima se sont adjugé les deuxième et troisième places. Chez les garçons, c'est l'AREF de Casablanca-Settat qui a remporté le titre suivie de Marrakech-Safi et de Tanger-Tétouan-Al Hoceima.



Le titre du championnat national scolaire du tir à l'arc-filles a été décroché par l’athlète Hiba Zinad de l'AREF de Rabat-Salé-Kénitra, alors que les deuxième et troisième positions sont revenues respectivement à Ibtissam Boulal de la même académie et à Khadija Tijani de Fès-Meknès.



Chez les garçons, les trois premières places ont été remportées respectivement par Mohamed Taha Saidi (Casablanca-Settat), Adam Sansou et Aridal Ilyas (Fès-Meknès) Dans une déclaration à la MAP, le directeur de la promotion du sport scolaire au sein du ministère de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports, Abdessalam Mili, s'est félicité du bon déroulement de ce championnat à Meknès.



Le volleyball, le handball et le tir à l'arc retenus pour cette édition font partie du programme national élaboré par le ministère de tutelle en collaboration avec la Fédération Royale marocaine du sport scolaire, a-t-il expliqué, ajoutant que l'objectif est d'aider les jeunes à développer leur talent dans les sports qu'ils pratiquent.



Cette compétition, a-t-il précisé, a été l'occasion de suivre les prestations des élèves et dénicher de potentiels talents pour les accompagner par la suite, ajoutant que la découverte de ces talents constitue l'un des objectifs du sport scolaire qui est une discipline pour tous.



Pas moins de 600 élèves de moins de 18 ans représentant différentes AREF ont pris part à ce championnat qui s'est déroulé du 2 au 5 mai à Fès et Meknès, à l'initiative du département de tutelle et la Fédération Royale marocaine du sport scolaire en partenariat avec l'Académie régionale de l'éducation et de la formation de Fès-Meknès.