Clôture à Fès du 9ème Forum de l'Alliance des civilisations de l'ONU

24/11/2022

Les travaux du 9ème Forum de l'Alliance des civilisations des Nations-unies (UNAOC) ont pris fin mercredi soir à Fès, au terme de deux jours d’échanges et de dialogue.



Dans une allocution à cette occasion, le haut représentant pour l'Alliance des civilisations, Miguel Angel Moratinos, a remercié SM le Roi Mohammed VI pour Sa vision et Son soutien qui ont fait du Forum de Fès une réussite à tous les niveaux.



M. Moratinos a également félicité les autorités locales et le gouvernement marocain pour l’organisation réussie de cet évènement international en un temps record.



"En seulement 55 jours, nous avons pu organiser cet évènement qui a été marqué par trois sessions plénières, huit réunions de groupes, deux évènements parallèles et un forum des jeunes fantastique", a indiqué le responsable onusien.



M. Moratinos a ainsi donné rendez-vous aux participants lors de la prochaine édition du Forum de l’Alliance des civilisations, prévue en 2024 au Portugal.



De son côté, la directrice de la coopération et de l'Action culturelles au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nadia El Hnot, a affirmé que le choix de la ville de Fès incarne l’esprit et l’essence même de l’Alliance des civilisations.



"La volonté était de faire un focus sur la jeunesse et l’Afrique dans le cadre de la paix et du vivre-ensemble", a-t-elle relevé, soulignant que cette édition a réaffirmé les engagements politiques liés aux 5 piliers d’action : jeunesse, médias, éducation, migration et femmes comme motrices de paix.



Etalé sur deux jours sous la thématique: "Vers une alliance de paix : Vivre-ensemble comme une seule humanité", ce forum a été marqué par un message adressé par SM le Roi Mohammed VI aux participants, et dont lecture a été donnée par André Azoulay, conseiller de SM le Roi.



Dans ce message, le Souverain a souligné que les valeurs de l’UNAOC, les idéaux qu’elle porte et le paradigme qu’elle promeut sont aussi les valeurs du Maroc, ses idéaux et son paradigme.



SM le Roi a affirmé que le Royaume du Maroc a été de tous les combats de l’organisation, pour des raisons consubstantielles à son identité et pour d’autres inhérentes à ses engagements.



Co-présidé par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita et M. Moratinos, cet événement a connu la participation de nombreuses personnalités de premier plan dont le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres.



Cette manifestation internationale vise à promouvoir le dialogue et la coopération entre les différentes communautés, cultures et civilisations, et à construire des ponts qui unissent les populations et les personnes au-delà de leurs différences culturelles ou religieuses, en développant une série d'actions concrètes visant la prévention des conflits et la construction de la paix.



Plus de 1000 participants entre délégations officielles faisant partie du groupe des pays et organisations amis de l’alliance, société civile, acteurs dans le champ d’action de l’alliance, universitaires, jeunes professionnels et étudiants ont pris part à ce forum.



Etaient également présents plusieurs ministres des Affaires étrangères et diplomates ainsi que des personnalités du monde de l’art et du sport.



Ce 9ème Forum de l’UNAOC a été sanctionné par l’adoption de la Déclaration de Fès, dans laquelle les participants ont souligné "l'importante contribution aux débats des jeunes, en particulier des jeunes africains", tout en saluant leur engagement à montrer l'exemple en s'impliquant dans les activités de l'UNAOC liées à l'éducation, aux médias et à la migration.



Le document a appelé ainsi "à la mise en œuvre complète des annonces et des engagements convenus lors du Forum de Fès, afin que les gouvernements, avec le soutien de la société civile, puissent relever les défis et avancer vers les objectifs du vivre- ensemble dans des sociétés pacifiques et inclusives pour le développement durable".