Clôture à Djeddah des travaux de la 44ème session du Conseil exécutif de l'ICESCO

18/01/2024

Le Conseil exécutif de l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture (ICESCO) a clos les travaux de sa 44ème session, mercredi soir à Djeddah, par l'adoption de l’ensemble des documents, rapports et projets à l’ordre du jour.



Le Maroc était représenté à cette rencontre par une délégation conduite par le secrétaire général de la Commission nationale de l'éducation, de la science et de la culture, Jamal Eddine El-Aloua, qui a salué, dans son allocution lors de la cérémonie d’ouverture, les liens solides de coopération qu’entretient l'ICESCO avec les différentes institutions, les départements gouvernementaux et les organisations de la société civile dans le Royaume.

Il s’est également félicité de l’interaction positive et constructive de l'Organisation avec les diverses initiatives de la Commission marocaine de l'éducation, de la science et de la culture, réitérant l’engagement fort du Royaume, sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI, à contribuer à la consolidation de l'action commune arabo-islamique.



Les séances de travail tenues dans le cadre de cette réunion ont été consacrées essentiellement à l’examen des programmes et projets lancés cette année par l’ICESCO et son plan d’action pour l’an prochain, ainsi que des documents et rapports soumis par l'administration générale de l'Organisation.



Il a ainsi été procédé à l’adoption du rapport des activités de l'Organisation pour l’année 2023, du rapport financier au titre de l’exercice 2022, des projets de budget et de plan d’action pour les années 2024-2025 et du rapport sur les contributions des Etats membres pour l’année 2022.



La réunion a aussi été marquée par la projection d’une vidéo sur "Le parcours de l’ICESCO avec l’ISO", qui retrace le chemin parcouru par l’Organisation pour l’obtention de l’accréditation internationale de normes (ISO) en matière de gestion des ressources, de la qualité et des risques.



Par ailleurs, le secrétaire général de la Commission nationale saoudienne pour l'éducation, la science et la culture a présenté la demande de son pays pour accueillir la 15ème Session de la Conférence générale de l'ICESCO, prévue en 2025.



Il a annoncé, à cette occasion, la décision du gouvernement saoudien d’accorder 200 bourses d'études dans les universités saoudiennes pour des étudiants méritants issus des pays islamiques, à partir de 2025.