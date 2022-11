Clôture à Casablanca du programme d’ accélération FinTech Africa Innovation Lab

18/11/2022

La première édition du programme d'accélération Fintech Africa Innovation Lab, Fintech accelerator, portée par la région de Casablanca-Settat et Casablanca Finance City (CFC) et déployée par LaStartupStation, a pris fin, mercredi à Casablanca, avec l'organisation d'un demo day.



Ce demo day du programme lors duquel 8 startups ont présenté leurs solutions face à un panel d'investisseurs et acteurs du marché financier, marque la fin d’une période d’accélération intense de 3 mois, caractérisée par la tenue de sessions de coaching individuelles, master class et rencontres avec des acteurs de l’écosystème fintech au Maroc et en Afrique.



S'exprimant à cette occasion, la directrice stratégie, partenariats et communication au CFC, Manal Bernoussi, a relevé que cette première édition est le fruit d'une vision qui remonte à plusieurs années et qui a pu se concrétiser grâce à la mobilisation de plusieurs acteurs, rapporte la MAP.



En effet, l'Africa Innovation Lab s'inscrit dans le cadre d'une collaboration avec la région Casablanca-Settat qui œuvre pour encourager l'esprit d'entrepreneuriat dans la région et Casablanca Finance City qui, dans le cadre de sa stratégie de développement, tient à se positionner sur des métiers à forte valeur ajoutée

comme les fintechs ou la finance verte, a-t-elle expliqué.



La vision d’Africa Innovation Lab est d'agir en tant que fédérateur de l'écosystème fintech au Maroc et entend participer avec l'ensemble des acteurs et avec les partenaires internationaux pour développer un écosystème fintech, a noté Mme Bernoussi.



"Cette initiative a pour but de capitaliser sur les efforts existants et de fédérer les diverses parties prenantes, notamment les banques, les startups, le monde académique, les régulateurs et les structures d'accompagnement autour des problématiques liées à la transformation digitale de notre secteur financier et de notre industrie financière", a-t-elle dit, faisant savoir que l'objectif principal est d'accompagner l'émergence de la startup dans le secteur des fintechs.



Pour sa part, le CEO et fondateur de LaStartupStation, Mehdi Alaoui, a souligné que le programme a été construit de manière collaborative dans lequel une panoplie d'intervenants, notamment des chefs d'entreprise très expérimentés sur le terrain, ont partagé leur savoir-faire et tenu des sessions de coaching individuels au profit des participants.



Et de poursuivre que le programme, offrant 10 master class et plus de 90 sessions de coaching et de mentoring, a été adapté aux besoins des startups dans l'objectif de les aider à gagner en maturité et traiter des problématiques spécifiques. En plus de la présentation des pitchs des 8 startups, le demo day a également connu la tenue de panels thématiques et des sessions de networking pour échanger avec les lauréats et creuser les pistes de collaboration.



Les startups qui ont présenté leur pitch sont Hidden Clouders par Nasser Kettani, Caronae Systems par Suheyl Benhamou, Spotter par Abdelali Boukachabine et Trador par Amine Bachouti.



Il s'agit également de Finkeyz par Larbi Meddoun, WafR (Wallet mobile en boucle fermée) par Ismail Bargach, ToumAi par Imade Benelallam et Hsabati par Saad Kemmou. Selon les organisateurs, ce programme, conçu pour dynamiser un écosystème fintech local à rayonnement régional, a été volontairement pensé avec un haut niveau de sélectivité et d'expectatives ; seules 8 startups retenues, et plus de 90 sessions de coaching, avec des intervenants C-Level.



Du crowdfunding au smart trading, du mobile money à la finance responsable, les startups du programme ont réussi à se transformer durant les 12 sprints du programme, développant leurs activités, se positionnant à l'international ou encore accélérant un travail réglementaire de longue haleine.