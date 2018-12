Climat, rien ne va plus

01/01/2019

L'année 2018 devrait figurer au quatrième rang des années les plus chaudes jamais enregistrées, d’après l'Organisation météorologique mondiale. Selon ce dernier, nous avons connu au cours des 22 dernières années deux décennies les plus chaudes jamais enregistrées. Et les quatre dernières années caracolent en tête de liste. Autrement dit, la tendance au réchauffement de la Terre sur le long terme est désormais « évidente ».

Pire, la température risque d'augmenter de 3 à 5 degrés d'ici à la fin du siècle, puisque les concentrations de gaz à effet de serre vont de record en record.

L'année 2018 a été clôturée par la 24e Conférence des parties sur le climat à Katowice, en Pologne. C’était un rendez-vous particulièrement important pour la mise en œuvre de l'Accord de Paris, avec un premier bilan d'étape des engagements climatiques nationaux.

Pour l'heure, ceux-ci sont notoirement insuffisants pour atteindre les objectifs fixés à l'issue de la COP21. Après deux COP plus techniques sous les présidences marocaine et fidji, cette COP24 a été l'occasion de reprendre les négociations politiques afin de parvenir à des engagements à la hauteur.