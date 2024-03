Classement international ASQ/ACI : L’aéroport international Marrakech-Menara remporte trois prix

15/03/2024

L’aéroport international Marrakech-Menara a raflé trois prix selon le classement international ASQ/ACI (Airport Service Quality) pour l'année 2023, annoncé lundi par le Conseil international des aéroports (ACI).



L'aéroport de la Cité ocre a obtenu le prix du "Meilleur aéroport en Afrique de sa catégorie", le prix de "L’Aéroport d’Afrique où le parcours est le plus facile" et le prix de l"’Aéroport le plus propre d’Afrique", fait savoir l'Office national des aéroports (ONDA) dans un communiqué, notant que ces distinctions sont basées sur le vote des passagers évaluant la qualité du service aéroportuaire dans différentes régions du monde.



En sus de l'aéroport Marrakech-Menara, l’aéroport Casablanca Mohammed V, précise la même source, s'est vu décerner cinq prix, et ce dans la catégorie des aéroports accueillant entre 5 et 15 millions de passagers par an, rapporte la MAP.



Il s’agit des prix du meilleur aéroport en Afrique de sa catégorie, du prix de l’aéroport avec le personnel le plus dévoué d’Afrique, du prix de l’aéroport d’Afrique où le parcours est le plus facile, du prix de l’aéroport le plus agréable d’Afrique et du prix de l’aéroport le plus propre d’Afrique.



Ces distinctions sont attribuées chaque année par l’ACI aux meilleurs aéroports selon les enquêtes ASQ "Airport Service Quality", qui évaluent la satisfaction des passagers à travers divers indicateurs, relève l'ONDA.



Les enquêtes menées par l’ACI dans le cadre de ce programme évaluent une gamme étendue d'indicateurs pertinents couvrant l'intégralité de l'expérience des passagers, incluant les services offerts, les temps d'attente, la courtoisie du personnel et la propreté des installations. L'objectif principal est de mesurer la satisfaction des passagers, de comprendre leurs attentes et de comparer les performances des aéroports avec d'autres participants au programme ASQ à l'échelle internationale.



L’enquête ASQ pour l’année 2023 a été réalisée par le sondage d'environ 600.000 passagers, à travers plus de 400 aéroports de par le monde. Pour les aéroports Casablanca Mohammed V et Marrakech Menara, plus de 2.900 passagers ont été sondés tout au long de l’année 2023, précise la même source.



Ces récompenses témoignent de l'engagement constant des équipes de l'ONDA et de leurs partenaires à répondre aux besoins croissants des passagers. Elles'inscrivent dans une démarche d'amélioration continue de la qualité des services, conforme au plan de transformation "Envol 25" de l'ONDA.

L’ONDA recevra ces trophées lors du "Customer Experience Global Summit and Exhibition" qui aura lieu à Atlanta, aux Etats-Unis, du 23 au 26 septembre 2024.



L'ONDA fait part de son engagement constant et résolu à hisser la qualité des services aéroportuaires à un niveau d'excellence supérieur permettant d’offrir une expérience passagers optimale à même d’accompagner les grandes échéances de notre pays, notamment celles liées à l’organisation de la Coupe d’Afrique 2025 et la Coupe du monde 2030.



Le Conseil international des aéroports (ACI) est une organisation internationale qui regroupe plus de 1.950 aéroports internationaux dans 185 pays, réalisant presque 80% du trafic mondial.



L’ASQ est le seul programme mondial qui réalise des enquêtes auprès des passagers à l’aéroport le jour de leur voyage. Le programme fournit environ 600.000 enquêtes individuelles réalisées dans 400 aéroports. Chaque aéroport utilise exactement la même enquête, ce qui crée une base de données de l’industrie permettant aux aéroports de se comparer à d’autres dans le monde entier.