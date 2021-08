Classement des universités de la région arabe QS 2021: L’UCA de Marrakech en tête des Universités marocaines

02/08/2021

L’ Université Cadi Ayyad (UCA) de Marrakech est arrivée en tête des universités marocaines dans le "QS Arab Region University Rankings)" (classement des universités de la région arabe QS 2021). Ce nouveau classement vient confirmer le leadership national de cet établissement d’enseignement supérieur, qui a aussi occupé la première position au niveau national et la 2ème position au niveau africain dans le Times Higher Education World University Rankings 2021. C’est grâce à la recherche scientifique, une des ossatures sur lesquelles repose le modèle innovant de l’enseignement que l’UCA est mise en position de leader national et régional. L’UCA favorise une production scientifique de qualité et un meilleur rendement via sa stratégie visant, entre autres, la fédération des structures de recherche en communautés scientifiques pluridisciplinaires, la mutualisation des ressources et le renforcement du soutien consacré à la recherche. Il est à souligner que sept universités marocaines figurent dans le "QS Arab Region University Rankings 2021". Il s’agit de l’UCA de Marrakech (91-100), l’Université Al Akawayn d’Ifrane (101-110), l’Université Hassan II de Casablanca (101-110), l’Université Mohammed V de Rabat (101-110), l’Université Ibn Tofail de Kénitra (121- 130), l’Université Mohammed 1er d'Oujda (131-160) et l’Université Sidi Mohammed Ben Abdellah de Fès (131-160). L’Université du Roi Abdulaziz (Royaume d'Arabie saoudite) a obtenu le titre de meilleure université de la région arabe dans ledit classement. Dans le Top 10 du classement des universités de la région arabe QS, l’Université américaine de Beyrouth (Liban) arrive en 2e position, suivie de l’Université de Qatar (3e), l'Université du Roi Fahd du Pétrole et des Mines (Arabie saoudite-4e place), l’Université des Emirats arabes Unis (5e), l’Université du Roi Saoud (Arabie Saoudite-6e), l’Université américaine de Sharjah (EAU7e), l’Université Sultan Qaboos (Oman-8e), l’Université de Khalifa (EAU-9e position) et l’Université de Jordanie (10e place). Le classement mondial des universités QS (QS World University Rankings) est l'un des trois classements des universités les plus réputés avec les classements du Times Higher Education et de l'Université Jiao Tong de Shanghai. Publié pour la première fois en 2014, le classement annuel QS Arab Region UniversityRankingsmet en évidence 160 universités de premier plan dans cette partie du monde. La méthodologie de ce classement a été développée dans le but de refléter les défis et priorités spécifiques des institutions de la région, en s'appuyantsur les 10 indicateurssuivants : réputation académique, réputation de l'employeur, ratio professeurs/étudiants, réseau de recherche international, impact Web, proportion d'effectifstitulaires d'un doctorat, citations par article, articles par faculté, proportion de professeursinternationaux et proportion d'étudiants internationaux.