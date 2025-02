Classement "Webometrics 2025" : L’UM5 de Rabat en tête des universités marocaines et maghrébines

L'Université Mohammed V (UM5) de Rabat est arrivée en tête des universités marocaines et maghrébines dans l'édition de janvier du classement Webometrics 2025, qui met en lumière la capacité d'une université à produire, diffuser et partager des connaissances à l’échelle mondiale.



L’UM5 de Rabat se distingue une fois de plus en confirmant son positionnement en tant qu’université de recherche d’excellence, indique un communiqué de l’université, ajoutant qu’elle figure parmi les 5% des meilleures universités mondiales et occupe la première place aux niveaux national et maghrébin.



Cette performance remarquable, poursuit-on, s'inscrit dans un contexte de forte compétition, où 31.364 universités et institutions ont été évaluées cette année. L’Université Mohammed V de Rabat s’impose grâce à des indicateurs clés tels que la visibilité et la popularité de son site web, la qualité et l'impact de ses chercheurs sur Google Scholar, ainsi que le nombre de publications dans les 10% des meilleures revues indexées dans la base de données Scopus (2019-2023), souligne le communiqué.

Ces résultats témoignent du dynamisme et de l'engagement de l’ensemble des acteurs de l’Université Mohammed V de Rabat, précise la même source.



Les enseignants-chercheurs, les doctorants, le personnel administratif ainsi que les partenaires jouent un rôle fondamental dans cette réussite collective, relève l'université, notant que grâce à leur dévouement, l’université continue de rayonner à l’échelle internationale et d’affirmer son statut de pôle d’excellence académique et scientifique.



Le classement international des universités Webometrics, réalisé par le Cybermetrics Lab, un groupe de recherche relevant du Conseil supérieur des recherches scientifiques (CSIC) en Espagne, évalue la qualité de la recherche scientifique et la visibilité en ligne des établissements d'enseignement supérieur.



Dans cette édition, le classement Webometrics souligne à la fois les avancées significatives et les défis persistants des universités africaines, conclut le communiqué.