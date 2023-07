Classement UCI. Le Maroc se hisse à la 26è place mondiale

06/07/2023

La sélection marocaine de cyclisme s'est hissée à la 26è place mondiale avec 1.724 points, selon le classement de l'Union cycliste internationale (UCI) pour le mois de juillet.



L'équipe nationale, qui occupait la 30è place mondiale en avril dernier, a réalisé ce bond à la faveur des bons résultats signés par les coureurs cyclistes marocains, notamment lors de la 11è édition du Challenge international SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan et des tours du Bénin et du Cameroun.



Sur le plan continental, les deux premières places reviennent, dans l'ordre, aux sélections professionnelles d’Erythrée (20è mondiale/1ère africaine) et d'Afrique du Sud (25è mondiale/2è africaine). La sélection marocaine complète le podium.



Dans le même contexte, deux Marocains figurent dans la liste des dix meilleurs coureurs africains, en l'occurrence Achraf Edoghmi (4è) et Adil Arbaoui (7è).



Quant au paracyclisme, les athlètes marocains Haitham Amraoui et Mohamed Bouchfar, champions d'Afrique (catégorie C1), occupent la 7è place mondiale.



Grâce à ces performances, la sélection marocaine est en passe d'assurer sa participation aux championnats du monde, prévus à Glasgow (3-13 août) et aux Jeux olympiques Paris-2024.