Classement FIFA : Le Maroc au 14 ème rang mondial

29/11/2024

Le Maroc occupe le 14ème rang mondial au classement de la Fédération internationale de football (FIFA), publié jeudi.



Les Lions de l'Atlas, qui ont perdu une place par rapport au dernier classement FIFA, se maintiennent à la première position en Afrique avec 1688,18 points, devant le Sénégal, qui occupe le 17ème rang mondial, avec 1637,25 points.



La sélection nationale conserve également la première place à l'échelle arabe. L'Egypte occupe la deuxième position (33ème rang mondial) avec 1513,48 points.

Pour rappel, le Onze national avait dominé les éliminatoires de la CAN-Maroc 2025, terminant leader avec 18 points, soit six victoires en autant de matches, avec à la clé 26 buts inscrits.



La reprise des Lions de l’Atlas est prévue au mois de mars prochain avec la suite des éliminatoires du Mondial FIFA 2026 dont les phases finales auront lieu aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada.



A l'échelle mondiale du classement FIFA, l'Argentine reste toujours en tête, suivie dans l’ordre de la France, de l'Espagne, de l’Angleterre, du Brésil, du Portugal, des Pays-Bas, de la Belgique, de l’Italie et de l’Allemagne.