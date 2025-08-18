Clap de fin des festivités du Moussem Moulay Abdallah Amghar

18/08/2025

Les festivités du Moussem Moulay Abdellah Amghar, l'une des plus importantes manifestations religieuses et culturelles du Royaume, ont pris fin samedi soir.



La cérémonie de clôture de ce festival placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI a été marquée par l’organisation de prestations artistiques variées, dans une ambiance festive mêlant arts populaires et traditions séculaires.

Selon les organisateurs, l’édition de cette année, qui a débuté le 8 août courant, a enregistré une affluence record de visiteurs venus assister aux différentes festivités du Moussem.



À cet égard, le président du Conseil communal de Moulay Abdellah, Mehdi El Fatemi, a souligné que cette édition a connu un franc succès, tant sur le plan organisationnel que par la richesse et la diversité de son programme artistique et religieux, relevant que le Moussem a rassemblé quelque 130 sorbas masculines et 3 sorbas féminines.



Il a ajouté, dans une déclaration à la MAP, que près de 42.000 tentes ont été installées pour accueillir environ 450.000 participants, précisant que cette manifestation a généré une dynamique économique et commerciale significative.



M. El Fatemi a en outre indiqué que la forte affluence enregistrée cette année interpelle les organisateurs sur la nécessité d’une réflexion approfondie et d’une planification anticipée pour l’édition à venir, afin de capitaliser sur les acquis de cette édition.



Ce rendez-vous annuel a constitué une occasion privilégiée pour célébrer le patrimoine culturel du Royaume, à travers un programme diversifié comprenant notamment des spectacles de Tbourida animés par des sorbas venues de différentes régions, des démonstrations de fauconnerie, ainsi que plusieurs activités religieuses.



Outre les manifestations à caractère culturel, social et économique, telles que le salon de l’artisanat, le Moussem a confirmé son rôle de haut lieu de la Tbourida, avec des prestations remarquées par leur qualité et par l’ampleur de la participation et de l’audience.



Cette édition a également été ponctuée de nombreuses activités religieuses, incluant des veillées coraniques, des séances de dikr et de madih, ainsi que des conférences et colloques animés par un parterre d’oulémas et de chercheurs, mais aussi des manifestations culturelles et artistiques, dont des conférences thématiques, des spectacles de fauconnerie et des concerts réunissant plusieurs figures de la chanson populaire et patrimoniale marocaine.



Bouillon de culture

Vernissage



La ville de Nador a été au rendez-vous, vendredi soir, avec le vernissage de l’exposition itinérante «Belgica Biladi : une histoire belgo-marocaine», présentée par le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME).

Cette exposition intervient dans le cadre de la commémoration du 60ème anniversaire de la signature en 1964 de la convention de main-d’œuvre entre le Maroc et la Belgique.

Elle raconte une histoire de sacrifices, de luttes pour la dignité, d’enracinement, mais aussi de dialogue entre deux pays et deux sociétés. Elle contribue à forger une citoyenneté ouverte et inclusive, tant au Maroc qu’en Belgique.

L’événement a été inauguré en présence du président du CCME, Driss El Yazami, du Secrétaire général de la province de Nador et de plusieurs autres personnalités, ainsi que de membres de la communauté marocaine résidant à l’étranger.

Montée sur la splendide corniche de Nador et regroupant 37 panneaux, l’exposition retrace l’histoire de l’immigration marocaine en Belgique, depuis l’arrivée des premiers travailleurs aux lendemains de la première guerre mondiale à nos jours et l’émergence d’une société belge plurielle.

Elle rend hommage aux parcours des pionniers de cette immigration, mais aussi à leurs enfants et leurs multiples apports à la société belge, dans des domaines aussi variés que la littérature, le théâtre, le cinéma, l’entrepreneuriat, l’engagement associatif, les médias ou encore la politique.