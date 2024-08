City se rebelle, Arsenal se venge. Brighton punit Manchester United

25/08/2024

Rapidement mené, Manchester City a vite remis à sa place le promu Ipswich Town (4-1), assommé par trois buts en quatre minutes, et suivi le rythme de Brighton, tombeur de Manchester United (2-1) au bout du suspense.



Arsenal, vice-champion d'Angleterre, complète le podium après avoir pris sa revanche sur Aston Villa (2-0), l'équipe qui lui a probablement coûté le titre en lui infligeant deux de ses cinq défaites la saison passée.



Chez eux, les quadruples champions d'Angleterre en titre sont partis du mauvais pied, surpris par une contre-attaque et Sam Szmodics (7e, 0-1), dont la frappe n'a pu qu'être ralentie par Ederson.

A la stupeur a vite succédé l'euphorie pour le public de l'Etihad, témoin de trois buts en l'espace de quatre minutes ou, plus précisément, de 193 secondes.



L'ailier brésilien Savinho, recrue étincelante depuis son arrivée, a d'abord obtenu un pénalty, transformé par Erling Haaland (12e, 1-1), avant d'aller chiper le ballon dans les pieds du gardien adverse pour servir Kevin De Bruyne (14e, 2-1).



Le meneur belge a ensuite envoyé Haaland dans la profondeur avec une passe lobée dont il a le secret avant que le Norvégien n'ait poussé le ballon de la tête et marqué avec finesse du pied gauche (16e, 3-1).



Haaland, encore lui, s'est offert un triplé (88e, 4-1) d'une frappe sèche de l'extérieur de la surface dans une rencontre qui a vu Ilkay Gündogan faire son retour sous le maillot bleu ciel, un an après l'avoir quitté pour celui du Barça.



Manchester United est retombé à Brighton (défaite 2-1) dans ses travers de la saison dernière, terminée à la huitième place à cause, entre autres, d'un attentisme défensif rédhibitoire.



"Nous avons concédé deux buts faciles, nous devons être plus précis dans les deux surfaces et mieux agir en tant qu'équipe", a reconnu l'entraîneur Erik ten Hag, appelant ses joueurs à "aller de l'avant pour le prochain grand match qui arrive".

Les "Red Devils" reçoivent le week-end prochain leur rival historique, Liverpool, qui devait accueillir Brentford dimanche.



Danny Welbeck, formé à Manchester United, a inscrit le 100e but de sa carrière (32e, 1-0) et été proche du doublé sur une tête repoussée par la barre transversale d'André Onana (58e). Deux minutes plus tard, Amad Diallo a égalisé sur un tir contré par un défenseur (60e, 1-1).



Manchester United s'est saboté par deux fois, et la première de manière quasi-comique: Joshua Zirkzee, en position de hors jeu, a touché du genou et sur la ligne un ballon d'Alejandro Garnacho qui filait au but (70e).

Surtout, ils ont laissé étrangement seul Joao Pedro, buteur de la tête dans le temps additionnel (90e+5, 2-1).



Arsenal avait vu son rêve de titre s'envoler la saison dernière dans la double confrontation face à Aston Villa, un rival impitoyable (1-0 puis 2-0) contre qui les "Gunners" n'avaient pas marqué le moindre but.



Les Londoniens ont repoussé les fantômes de Birmingham samedi avec une victoire acquise en seconde période sous l'impulsion notamment de Bukayo Saka, impliqué sur les deux buts.



Un centre de l'ailier droit, mal repoussé, a été bonifié par Leandro Trossard (67e, 1-0), tout juste sorti du banc. Thomas Partey a ensuite exploité sa passe avec une frappe puissante qui a filé entre les gants d'Emiliano Martinez (77e, 2-0).



Le carton du jour est venu de Tottenham, trop puissant pour Everton (4-0), quelques jours après avoir manqué sa reprise contre Leicester (1-1).

Un parfum de rédemption a flotté dans l'air du Tottenham Hotspur Stadium, où l'équipe d'Ange Postecoglou s'est remise dans le droit chemin, inspirée notamment par un doublé du capitaine Heung-Min Son (25e, 77e).



Le festival offensif a été lancé par Yves Bissouma (14e), de retour dans l'effectif après avoir été suspendu pour des motifs disciplinaires face aux "Foxes". Le milieu malien avait publié une vidéo dans laquelle il apparaît en train d'inhaler du "gaz hilarant" à l'aide d'un ballon.



Dans les autres rencontres de l'après-midi, West Ham s'est imposé 2-0 chez Crystal Palace, tandis que Fulham, un autre club de Londres, a battu Leicester (2-1). Nottingham Forest est revenu victorieux de Southampton (1-0).