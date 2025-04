City bat Villa sur le gong

24/04/2025

Manchester City a eu la peau d'Aston Villa (2-1) dans le temps additionnel d'un sommet très disputé mardi en match avancé de la 34ème journée de Premier League, une victoire qui le rapproche de la prochaine Ligue des champions.



Sur un excellent centre de Jérémy Doku, Matheus Nunes a catapulté le ballon dans les filets d'Emiliano Martinez (90e+4) et fait chavirer l'Etihad Stadium quelques secondes avant le coup de sifflet final.



Il a fallu cet extérieur exquis de l'ailier belge, entré plus tôt, et l'instinct du Portugais pour faire basculer l'affiche du côté de Manchester City, l'équipe la plus dominante en seconde période.



Aston Villa avait peut-être les jambes plus lourdes pour sa troisième affiche disputée en huit jours, après la victoire 3-2 contre le PSG en Ligue des champions, qui n'a pas empêché une élimination après la défaite 3-1 à l'aller, et celle 4-1 contre Newcastle en Premier League.

L'entraîneur Pep Guardiola a célébré le but vainqueur avec une rage rarement vue dans cette saison décevante pour les quadruples champions d'Angleterre en titre.



"Ce type de victoire à la dernière minute appartient surtout à Liverpool, combien de fois Jürgen (Klopp) a marqué à la dernière minute, Arsenal aussi avec Mikel (Arteta). Nous n'y sommes pas habitués", a réagi l'Espagnol au micro de Sky Sports.

Cela n'enlèvera rien au fait que "la saison a été mauvaise", a-t-il ajouté. Mais dans ce cas-là "vous essayez jusqu'à la fin de limiter les dégâts".



Au classement, Manchester City prend la troisième place avec 61 points devant Nottingham Forest (3e, 60 pts), Newcastle (5e, 59 pts) et Chelsea (6e, 57 pts) qui jouent ce week-end.

Aston Villa (7e, 57 pts) reste au contact de la cinquième place, la dernière qualificative pour la prochaine Ligue des champions.



A Manchester, les deux équipes se sont rendu coup pour coup, parfois à la limite, ce qui a conduit l'arbitre Craig Pawson à distribuer sept cartons jaunes, dont l'un à Pep Guardiola.

L'entraîneur des Citizens a été furieux de voir le directeur du jeu accorder, après recours à la vidéo, un pénalty pour Villa après une faute de Ruben Dias sur Jacob Ramsey.

Marcus Rashford a transformé la sentence d'un contre-pied tranquille devant Stefan Ortega (18e, 1-1).



Manchester City avait ouvert le score plus tôt sur un débordement et un centre d'Omar Marmoush repris par Bernardo Silva, dont le tir puissant a filé entre les gants de "Dibu" Martinez (7e, 1-0).

En seconde période, les occasions ont été du côté des locaux, avec James McAtee (60e, 66e) en menace principale.