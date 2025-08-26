Cisjordanie: Des centaines d'arbres palestiniens déracinés en présence de l'armée israélienne

26/08/2025

Des bulldozers ont déraciné des centaines d'arbres dans le village d'al-Mughayyir, dans le centre de la Cisjordanie, ont constaté dimanche des journalistes de l'AFP sur place, où se trouvait également l'armée israélienne.



Abdelatif Mohamed Abou Aliya, un agriculteur de cette commune proche de Ramallah, a raconté à l'AFP avoir perdu des oliviers "de plus de 70 ans" sur l'équivalent d'un hectare de terre.



"Ils les ont complètement déracinés et rasés, sous des prétextes fallacieux", a dit cet homme sans préciser à qui il faisait allusion. Il a ajouté avoir déjà commencé à replanter ses arbres, tandis que d'autres habitants étaient en train de bêcher dans le même but dimanche matin.



Interrogée par l'AFP, l'armée israélienne a confirmé dimanche soir avoir lancé jeudi une "intense activité opérationnelle" autour de ce village, en raison d'une "grave fusillade". Sans évoquer directement les arbres déracinés, l'armée dit avoir "nettoyé" une "zone" près d'une route où un assaillant présumé se serait caché dans "la végétation".



Sur place dimanche, la terre de plusieurs champs situés autour du village était retournée, et des oliviers gisaient au sol, a constaté un photographe de l'AFP.

Plusieurs bulldozers roulaient sur les hauteurs d'al-Mughayyir, l'un d'eux arborant un drapeau israélien, alors qu'en contrebas, des véhicules militaires étaient stationnés, selon l'équipe de journalistes.



"L'objectif est de contrôler et de forcer les gens à émigrer", a commenté Ghassan Abou Aliya, responsable d'une association agricole locale, "c'est le début et cela va s'étendre à toute la Cisjordanie".



Plusieurs habitants ont indiqué que l'opération avait débuté jeudi, et une ONG palestinienne de défense des prisonniers a fait état de 14 arrestations dans le village en trois jours.

Sollicitée par l'AFP, l'armée israélienne a dit se renseigner.

Elle avait évoqué vendredi dans un communiqué l'arrestation d'un homme originaire d'al-Mughayyir, responsable selon elle d'une "attaque" à proximité.



Le 16 août, l'Autorité palestinienne avait annoncé qu'un jeune homme de 18 ans avait été tué par balle par l'armée israélienne, dans ce même village, l'armée ayant indiqué à l'AFP avoir riposté à des pierres lancées par des combattants sans établir de lien explicite avec le jeune tué.



Les violences en Cisjordanie se sont intensifiées depuis le début de la guerre à Gaza, déclenchée par une attaque du mouvement islamiste palestinien Hamas en Israël le 7 octobre 2023.



Selon un décompte de l'AFP établi à partir de données de l'Autorité palestinienne, au moins 971 Palestiniens, dont de nombreux combattants mais aussi beaucoup de civils, ont été tués par des soldats ou des colons israéliens en Cisjordanie depuis cette date.



Au moins 36 Israéliens, parmi lesquels des civils et des soldats, y ont été tués dans des attaques palestiniennes ou lors d'opérations militaires israéliennes, selon les données officielles israéliennes.



Quelque trois millions de Palestiniens vivent en Cisjordanie, territoire occupé par Israël depuis 1967, aux côtés d'environ 500.000 Israéliens, installés dans des colonies illégales au regard du droit international.