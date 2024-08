Cinq interpellations dans l’affaire de mort suspecte de Matthew Perry

16/08/2024

Cinq personnes ont été interpellées en relations avec la mort suspecte, en octobre 2023, de l’acteur américain, star de la série Friends, Matthew Perry.



Les suspects, dont deux médecins, l’assistant personnel de Perry et une personne surnommée par les autorités “Reine de la kétamine", sont accusés d’avoir “distribué de la kétamine à Perry pendant les dernières semaines de la vie de l’acteur”, selon un communiqué du bureau du procureur général de la Californie.



Perry, qui avait joué le rôle de Chandler Bing dans la célèbre série américaine, a été retrouvé mort dans la piscine de sa demeure du quartier Pacific Palisades à Los Angeles.



Selon le rapport d'autopsie du médecin légiste de Los Angeles, l'acteur est décédé des suites des “effets aigus de la kétamine" et d'une noyade.

Produit psychotrope, la ketamine est commercialisée aux Etats-Unis depuis mars 2019 comme antidépresseur. Elle est également utilisée comme analgésique et sédatif.



Perry, qui combattait son addiction aux drogues depuis “plusieurs décennies”, selon la presse américaine, “était retombé dans la dépendance” à l'automne 2023, a indiqué le bureau du procureur de Californie.