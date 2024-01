Cinq équipes en quête d'une première victoire

13/01/2024

Si la Coupe d'Afrique des nations qui s'ouvre samedi n'accueille aucun nouveau venu, cinq sélections sont toujours en quête de leur première victoire dans la compétition: la Guinée-Bissau, la Mauritanie, la Namibie, le Mozambique et la Tanzanie.



Les "Djurtus" ("Lycaons" en français) montent en puissance. Alors qu'ils ne connaissaient pas la compétition avant 2017, ils participent à leur quatrième CAN d'affilée, sous la direction de leur entraîneur fétiche, Baciro Candé, en poste depuis 2016, le plus ancien coach du plateau.



Mais à chacune de leurs précédentes participations, ils sont repartis avec un nul et deux défaites. Et ils n'ont marqué que deux buts en neuf matches. Ils les ont signés lors de leurs deux premières rencontres, une égalisation à la 90e+1 contre le Gabon (1-1) et une défaite contre le Cameroun (2-1). Mais depuis 707 minutes, sans compter le temps additionnel, leurs attaquants sont muets.



Les "Mourabitounes" aussi gagnent en régularité. Ils enchaînent une troisième participation de rang, alors qu'ils n'avaient jamais joué auparavant au plus haut niveau continental. Toutefois, la Mauritanie n'a toujours pas marqué le moindre but en phase finale de Coupe d'Afrique. Elle n'a signé qu'un penalty, par Moctar Sidi El Hacen, lors d'une défaite contre le Mali 4-1 en 2019. Pour sa première participation, elle avait aussi signé deux 0-0 contre l'Angola et la Tunisie, mais est repartie du Cameroun en 2022 avec trois défaites sans marquer le moindre but.



En trois participations (1998, 2008 et 2019), les "Brave Warriors" n'ont décroché que deux nuls, pour sept défaites, Leurs deux premiers matches, en 1998, ont été honorables, une défaite 4-3 contre la Côte d'Ivoire puis un nul 3-3 contre l'Angola, mais ils ont perdu six des sept matches suivants. La Namibie a encaissé de lourdes défaites, 4-1 contre l'Afrique du Sud (1998), avec un quadruple de Benni McCarthy, 5-1 contre le Maroc (2008) et 4-1 contre la Côte d'Ivoire (2019).



En quatre participations (1986, 1996, 1998 et 2010), les "Mambas" n'ont récolté que deux nuls (et dix défaites) et ont marqué seulement quatre buts. Leur première qualification en 1986 fut un exploit, seules les huit meilleures nations jouaient la CAN, mais ils sont repartis bredouilles, battus trois fois sans marquer. Manuel Bucuane dit "Tico-Tico", premier buteur de l'histoire du Mozambique en CAN, en 1996 contre la Tunisie, reste une légende au pays pour ce fait d'armes, et un second but contre le Bénin (2-2) 14 ans plus tard.



Pour leur troisième participation, après 1980 et 2019, les "Etoiles du Kilimandjaro" espèrent aussi goûter enfin à la victoire. Leur première CAN fut digne, à une époque où seules les huit meilleures équipes se qualifiaient. Ils rentrèrent avec deux défaites contre le Nigeria (3-1) et l'Égypte (2-1) et un nul contre la Côte d'Ivoire (1-1). En 2019, ils ont perdu trois fois, mais ils figuraient dans le groupe des deux futurs finalistes, le Sénégal et l'Algérie. Leur actuel capitaine, Mbwana Aly Samatta, avait marqué un but contre le Kenya (3-2).