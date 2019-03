Cinq arbitres suspendus pour décisions inappropriées

09/03/2019

La Commission centrale d'arbitrage (CCA) et la Direction nationale d'arbitrage (DNA), relevant de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), ont Récidé des mesures disciplinaires à l'encontre de plusieurs arbitres.

Après examen des rapports des évaluateurs, l'analyse des séquences télévisées des matchs et l'avis de la DNA, les deux instances, réunies mercredi 27 février, ont décidé la suspension de l'arbitre Daki Reddad pour deux matchs pour décision inappropriée ayant eu une influence sur le résultat du match Wydad Athletic Club - Fath Union Sport, indique jeudi un communiqué de la FRMF.

L'arbitre Hassan Rahmani a également écopé de deux matchs fermes, pour décision inappropriée ayant eu une influence sur le résultat du match entre Wydad Athletic Club de Fès (WAF) et le Moghreb Association sportive (MAS).

L'arbitre Noredine Ibrahim a aussi été suspendu pour deux matchs, pour décision inappropriée ayant eu une influence sur le résultat du match entre l'Ittihad Riadi de Tanger (IRT) et le Mouloudia Club d'Oujda (MCO).

Il a également été décidé la suspension de l'arbitre Naheh Mohamed pour deux matchs pour décision inappropriée ayant eu une influence sur le résultat du match entre le Youssoufia Club de Berchid et le FUS.

La même sanction a été infligée à l'arbitre Farek Hamza, pour décision inappropriée ayant eu une influence sur le résultat du match entre le Moghreb Athletic Tétouan (MAT) et l'AS FAR.

Après que les périodes de ces suspensions seront échues, les arbitres reprendront leurs activités à partir des catégories inférieures, conclut le communiqué.