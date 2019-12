Cinq ans de prison pour la publication de la version arabe d'un roman israélien controversé

25/12/2019 Libé

Le fondateur d'une maison d'édition égyptienne a été condamné à cinq ans de prison pour avoir diffusé une version arabe du livre d'un écrivain israélien, dans lequel le gendre de l'ex-président Nasser est présenté comme un espion d'Israël, a annoncé mardi son frère. Khaled Lotfi était poursuivi depuis 2018 par la justice militaire pour avoir diffusé une version arabe du roman de l'écrivain israélien Uri Bar-Joseph publié deux ans plus tôt: "The Egyptian Spy Who Saved Israel", dans lequel il affirme qu'Ashraf Marwan, gendre de Gamal Abdel Nasser, avait travaillé pour le compte de l'Etat hébreu. L'éditeur, accusé d'avoir "divulgué des secrets militaires", a été définitivement condamné en cassation à cinq ans de prison, peine prononcée en première instance puis confirmée en appel, a indiqué à l'AFP son frère Mahmoud Lotfi. "Il n'y a plus d'autres recours à part la grâce présidentielle", a-t-il ajouté.

Ashraf Marwan, qui a aussi travaillé comme conseiller auprès du président Anouar al-Sadate après le décès de Nasser en 1970, est mort en 2007 à Londres dans des circonstances mystérieuses. Les autorités égyptiennes ont organisé des funérailles grandioses, et il a été salué comme un héros. Plusieurs médias égyptiens ont hurlé à la manipulation de l'Histoire après la sortie en 2018 d'un film The Angel ("L'ange du Mossad"), basé sur le livre du romancier israélien.