Cinéma en espagnol à l’honneur à Rabat

05/05/2025

L'Institut Cervantès à Rabat organise, du 6 au 26 mai, la 9e édition du Festival du cinéma en espagnol, un évènement qui propose une sélection de 12 films en provenance de l'Espagne et de plusieurs pays d'Amérique latine.



Ce rendez-vous, désormais bien ancré dans le calendrier culturel de la capitale, connaîtra la projection d’une variété de genres, allant de la fiction au documentaire, en passant par le cinéma sportif, indique un communiqué de l’ambassade d'Espagne au Maroc.



La séance d’ouverture, prévue le 6 mai à 18h30, sera marquée par la présence notamment des ambassadeurs du Mexique et d'Espagne dans le Royaume, respectivement Mabel Gómez Oliver et Enrique Ojeda, ainsi que du directeur de l’Institut Cervantes à Rabat, Anastasio Sánchez Zamorano.



Le programme comprend la projection, à partir de 18h30 dans les locaux de l'Institut, de "La vida en gris" (Mexique), "Hasta en las mejores familias" (Chili), "La casa de mamá Icha" (Colombie), "Tocar y luchar" (Venezuela), "La familia Reyna" (République dominicaine) et de "Muchachos: la película de la gente" (Argentine).



Il s'agit également de "Cipactli. La diosa cocodrilo" (Salvador),"Matar a un muerto" (Paraguay), "Despierta mamá" (Panama), "AM-PM" (Cuba) "El bien esquivo" (Pérou) ainsi que de "La estrella azul (Espagne).

Ces films seront projetés en version originale, en espagnol, avec des sous-titres en anglais ou en français, ajoute le communiqué.



Le festival est organisé par l’Institut Cervantes en collaboration avec plusieurs ambassades latino-américaines accréditées à Rabat (Argentine, Chili, Colombie, Cuba, Salvador, Espagne, Mexique, Panama, Paraguay, Pérou, République dominicaine et Venezuela), dans le cadre d’un engagement commun pour la promotion de la diversité culturelle et linguistique du monde hispanophone à travers le cinéma, conclut-on.