Ciné-Musée. Projection à Rabat du film "Animalia" de Sofia Alaoui

19/09/2024

Le film "Animalia" de la réalisatrice Sofia Alaoui a été projeté mercredi au Musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain à Rabat, dans le cadre du programme culturel "Ciné-Musée" initié par la Fondation nationale des musées (FNM).



Ce premier long-métrage de Sofia Alaoui, qui mêle ingénieusement les genres, entre drame fantastique et thriller survivaliste, a emporté le public dans un voyage captivant au milieu d'un cadre somptueux et d'une grande beauté des montagnes de l’Atlas.



Durant 91 min, le public découvre l’histoire d’Itto, jeune femme de condition modeste, qui est mariée à Amine, fils d’un riche notable local. Elle vit en compagnie de son époux chez sa belle-famille le temps de sa grossesse. Un jour, alors qu’elle se trouve seule dans la demeure familiale, des évènements surnaturels se produisent dans tout le pays. Livrée à elle-même, Itto tente de rejoindre Amine dans une ville voisine. Débute alors une épopée fantastique.



Dans une déclaration à la MAP, le président de la FNM, Mehdi Qotbi, a souligné que "le musée n’est pas seulement un lieu de peinture et d’arts plastiques mais il constitue également un lieu de préservation de la mémoire et du patrimoine cinématographique".



Concernant le programme culturel "Ciné-Musée", M. Qotbi a expliqué qu’il s’agit d’un rendez-vous cinématographique mensuel qui a pour but de rendre hommage aux grands noms du cinéma marocain, ajoutant que la FNM est fière de collaborer dans ce sens avec la réalisatrice Sofia Alaoui qui a été primée plusieurs fois à l’international.



Pour sa part, la cinéaste marocaine, Sofia Alaoui a indiqué que le film "Animalia", qui suit le parcours d’une femme en situation de catastrophe surnaturelle dans les montagnes de l'Atlas, est assez particulier, expliquant qu'en tant que réalisatrice adepte de films de genre, elle tenait à présenter un cinéma différent au Maroc mêlant plusieurs genres cinématographiques.



Vivement salué par la critique, "Animalia" s’est distingué lors du prestigieux Festival de Sundance (Etats-Unis) en remportant le Prix spécial du jury. Il a également obtenu le Best Screenplay Award attribué par le Festival de films Cinemania (Montréal).



Produit au Maroc par Dounia Benjelloun (Dounia Productions) et Jiango Film, "Animalia" a bénéficié du soutien du Centre cinématographique marocain (CCM). En France, le film est produit par "Srab Films" et "Wrong Films". Les droits de diffusion du film "Animalia" ont d'ores et déjà été acquis par plusieurs chaînes françaises.



Née à Casablanca, la cinéaste franco-marocaine Sofia Alaoui a grandi entre le Maroc et la Chine. Elle a réalisé des courts métrages documentaires et de fiction qui ont été sélectionnés dans de nombreux festivals.