Ciments du Maroc : Un CA de 917 MDH à fin mars 2023

31/05/2023

Le chiffre d'affaires non audité de Ciments du Maroc s'est établi à 917millions de dirhams(MDH) à fin mars 2023, en baisse de 4% par rapport à la même période de l’année antérieure.



Selon un communiqué de Timar sur ses résultats financiers, ce chiffre d'affaires a été atteint dans un marché du ciment domestique en recul de 5,3% à fin mars 2023, par rapport à la même période de l’année précédente.



En ce qui concerne les investissements au titre du premier trimestre 2023, ils s’établissent à 47,3 MDH en progression de 1% par rapport à la même période de l’année précédente et correspondent à des investissements courants, ajoute la même source. L’endettement financier s’élève à 42,4 MDH et correspond aux découverts bancaires.