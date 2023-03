Ciments du Maroc : Le résultat net consolidé en baisse de 24,6% en 2022

27/03/2023

Le résultat net consolidé de Ciments du Maroc s'est établi à 917 millions de dirhams (MDH) en 2022, en baisse de 24,6% par rapport à celui réalisé une année auparavant.



Le résultat d'exploitation a atteint 1,327 milliard de dirhams (MMDH), en repli de 18,1%, fait savoir Ciments du Maroc dans un communiqué financier, ajoutant que l'excédent brut d'exploitation (EBE), pénalisé par la forte croissance des coûts de production, a baissé, lui, de 13,4% à 1,587 MMDH.



Quant à la capacité d'autofinancement, elle ressort aussi en diminution de 19,5% à fin décembre 2022, pour s'établir à 1,146 MMDH, rapporte la MAP.



"En conséquence d'un contexte géopolitique global en crise et d'un déficit hydrométrique important ayant pénalisé l'activité agricole dans le pays, le secteur de la construction au Maroc a subi un ralentissement significatif en 2022 qui s'est accentué lors du 2ème semestre", souligne la même source, rappelant que le marché du ciment ressort ainsi en recul de 10,6% par rapport au 31 décembre 2021.



Impacté par une mutation des flux sur les produits d'importation, l'exercice a été marqué par une importante pression inflationniste ayant touché tous les facteurs de coûts, mais plus particulièrement celui des combustibles, essentiels à l'activité de la société, des matières premières et les coûts de transport, indique le communiqué, notant que dans ce contexte, la société a poursuivi son activité d'export de clinker et a pu partiellement répercuter la hausse des intrants sur ses prix de vente.



Le chiffre d'affaires consolidé s'est élevé, par conséquent, à 4,04 MMDH à fin 2022, en baisse de 2,1% par rapport à fin 2021.



Par ailleurs, le communiqué fait savoir que le Conseil d'administration de la société proposera à la prochaine Assemblée générale, la distribution d'un dividende de 60 dirhams par action au titre de l'exercice 2022.