Ciments du Maroc : Franchissement des seuils de participation de 5% et 10% (AMMC)

10/01/2024

L’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a annoncé le franchissement des seuils de participation de 5% et 10% dans le capital de Ciments du Maroc par la société Procimar.



"La société Procimar a déclaré avoir reçu, le 26 décembre 2023, un apport de 935.900 actions Ciments du Maroc, de la part de la société Heidelberg Materials Italia Cementi S.p.A, franchissant directement à la hausse les seuils de participation de 5% et 10% dans le capital de Ciments du Maroc", a indiqué l'AMMC dans un communiqué.



Suite à cette opération, la société Procimar déclare détenir 1.443.646 actions Ciments du Maroc, soit 10% du capital de ladite société, précise la même source, notant que dans les six mois qui suivent le franchissement des seuils précités, la société Procimar envisage d’arrêter ses achats sur la valeur Ciments du Maroc.