Ciment : plus de 9,63 Mt de livraisons à fin août
11/09/2025
Les livraisons de ciment se sont élevées à plus de 9,63 millions de tonnes (Mt) à fin août 2025, en hausse de 10,38% par rapport à la même période de 2024, selon le ministère de l'Aménagement du territoire national, de l'Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville.
Par segment, les livraisons destinées à la distribution se sont situées à 5,27 Mt, suivies de celles adressées au BPE (béton prêt à l’emploi) avec 2,42 Mt, au PREFA (béton préfabriqué) avec 984.097 tonnes, à l'infrastructure (627.815 tonnes), au bâtiment (280.154 tonnes) et aux mortiers (43.561 tonnes), précise le ministère dans sa note mensuelle sur l’évolution des livraisons de ciment.
Pour le seul mois d'août, les livraisons de ciment ont atteint 1,34 Mt, en hausse de 6,54% par rapport à août 2024, ajoute la même source.
Ces statistiques découlent des données internes des membres de l’Association professionnelle des cimentiers (APC), à savoir Asment Temara, Ciments de l’Atlas, Ciments du Maroc, LafargeHolcim Maroc et Novacim (membre depuis janvier 2024).
