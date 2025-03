Ciment : plus de 2,48 Mt de livraisons à fin février

06/03/2025

Les livraisons de ciment se sont élevées à plus de 2,48 millions de tonnes (Mt) à fin février 2025, en hausse de 12,63% par rapport à la même période de 2024, selon le ministère de l'Aménagement du territoire national, de l'Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville.



Par segment, les livraisons destinées à la distribution se sont situées à 1,37 Mt, suivies de celles adressées au BPE (béton prêt à l’emploi) avec 601.590 tonnes, au PREFA (béton préfabriqué) avec 264.425 tonnes, au bâtiment (76.160 tonnes), à l'infrastructure (162.735 tonnes) et aux mortiers (9.722 tonnes), précise le ministère dans sa note mensuelle sur l’évolution des livraisons de ciment.



Ces statistiques découlent des données internes des membres de l’Association professionnelle des cimentiers (APC), à savoir Asment Temara, Ciments de l’Atlas, Ciments du Maroc, LafargeHolcim Maroc et Novacim (membre depuis janvier 2024), fait savoir la même source.