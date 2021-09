Chute record du chômage en août avec le retour des touristes en Espagne

02/09/2021

L'Espagne a connu une chute record du chômage en août, grâce notamment à la reprise de l'activité touristique, fortement affectée ces derniers mois par la pandémie de Covid-19.

Selon le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, le nombre de personnes inscrites au chômage a baissé de 2,42% par rapport à juillet, avec 82.583 demandeurs d'emploi en moins.



Par rapport à août 2020, la baisse atteint 12,33% (468.899 chômeurs en moins).

"Il s'agit de la chute mensuelle la plus importante" depuis le début de "cette série statistique" en 1996, souligne le ministère, qui rappelle que le mois d'août est "traditionnellement" marqué par une hausse du chômage, liée à la baisse d'activité dans de nombreux secteurs.



D'après le ministère, le chômage a diminué dans tous les secteurs à l'exception de la construction.

Selon l'Institut national de la statistique (INE), les arrivées de touristes étrangers ont fortement augmenté en juillet par rapport à 2020 (+78,3%), même si elles restent très éloignées de leur niveau d'avant pandémie.



Les chiffres du mois d'août ne sont pas encore connus, mais plusieurs acteurs du secteur ont fait état ces dernières semaines d'une reprise soutenue de l'activité, portée par le tourisme national, qui a compensé l'absence d'une partie des visiteurs étrangers.

La ministre de l'Industrie, du Tourisme et du Commerce, Reyes Maroto, a assuré lundi sur Twitter que la reprise touristique espagnole "se consolidait", évoquant la création de 244.150 emplois dans le secteur entre juillet 2020 et juillet 2021.



Début juillet, le gouvernement a réitéré son objectif d'attirer près de 45 millions de touristes étrangers cette année, soit la moitié environ du volume atteint en 2019, lorsque l'Espagne était la deuxième destination touristique mondiale après la France.



Mais sur les sept premiers mois de 2021, seules 9,8 millions d'entrées ont été enregistrées, contre 47,9 millions sur la même période de 2019.