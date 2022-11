Chris Rock va devenir le premier humoriste à se produire en direct sur Netflix

13/11/2022

Netflix va retransmettre en direct un spectacle de l'humoriste américain Chris Rock, une première pour le géant du streaming, qui souhaite reconquérir des abonnés et faire face à la concurrence d'autres plateformes proposant déjà des diffusions live.



Le spectacle sera diffusé début 2023, a annoncé Netflix jeudi, dans un communiqué où sa vice-présidente en charge de l'humour, Robbie Praw, a promis "un moment inoubliable".



Le groupe a subi une crise de croissance au premier semestre, avec une perte sèche de 1,2 million d'abonnés, qui l'a poussé à prendre diverses mesures pour inverser la tendance. Il propose notamment depuis novembre un nouvel abonnement mensuel moins cher, mais avec publicité, afin d'attirer de nouveaux consommateurs et d'engranger des revenus supplémentaires.



L'expérimentation d'une retransmission en direct avec Chris Rock, qui a fait les gros titres au printemps lorsqu'il a été giflé par l'acteur Will Smith lors de la cérémonie des Oscars, est aussi un moyen de diversifier son offre. Netflix envisage par ailleurs de proposer du sport en direct sur sa plateforme, selon des informations divulguées par le Wall Street Journal cette semaine.



Dans l'univers ultra-concurrentiel du streaming, où les plateformes sont désormais pléthore, ses rivaux Disney+ et Amazon Prime Video permettent déjà à leurs abonnés de regarder du sport ou des concerts en direct.



Netflix, qui a rebondi en gagnant 2,4 millions d'abonnés supplémentaires au troisième trimestre, organisait déjà un festival d'humour annuel à Los Angeles. Mais les spectacles donnés lors de cet événement n'étaient pas retransmis en direct.





bouillon de culture

Exposition



Le vernissage de l'exposition "Design en résidence Paris-Tétouan" a eu lieu, jeudi à la Galerie Bab El Kebir à Rabat, l'occasion de célébrer et de mettre à l'honneur l'artisanat marocain dans toute sa splendeur.



Cette exposition, qui se poursuivra jusqu'au 23 novembre, invite les férus d'art à découvrir les pièces et les créations originales de 20 étudiants d’écoles de design, représentant la jeune scène émergente du design en France et au Maroc. Ce projet a pour objectif de créer un dialogue et d'échanger autour de la sauvegarde et du rayonnement des métiers d'art, et de célébrer les jeunes designers, au-delà des frontières.



A cette occasion, le designer marocain et co-directeur artistique de l'exposition, Hicham Lahlou, a souligné dans une déclaration à M24, la chaîne d'information en continu de la MAP, que cette exposition est le fruit de plusieurs mois de travail acharné, animé par des professionnels et artisans qui ont su transmettre et partager leur savoir-faire. Cette exposition, a-t-il poursuivi, "qui s'inscrit dans un projet de transmission inter-générationnelle et de coopération internationale, est un hymne à la fraternité et à l’amitié franco-marocaine à travers les œuvres de cette jeunesse investie et engagée dans le montage de ce projet".



Pour sa part, la designer française et co-directrice artistique de l'exposition, Elise Fouin, a fait savoir que l'intérêt de cet atelier est de créer une coopération internationale franco-marocaine, mais aussi de faire rencontrer les cultures autour du design et de l’artisanat à la fois dans un souci de transmission mais aussi d’échange humain et de défis techniques à relever.



"Durant ce workshop, on était amené à créer nos œuvres en utilisant et respectant les savoir-faire des artisans, tout en apportant une pointe contemporaine afin d'allier tradition et modernité", a expliqué Raphael Seguin, étudiant à l'école Boulle-Paris.