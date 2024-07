"Chœurs en transe", un concert haut en couleur à Essaouira

22/07/2024

Les mélomanes de chants chorals auront l'occasion de vivre un moment exceptionnel le samedi 27 juillet à l'espace socioculturel "Dar Souiri" à Essaouira, avec un concert haut en couleur intitulé "Chœurs en transe".



"Le Chœur d'Essaouira Mogador revient sur scène, mais cette fois-ci, il ne sera pas seul. Il sera accompagné de deux chorales belges, les Fatmas de Belgica et Bab’Zouz", indique un communiqué de l'Association Essaouira-Mogador.



Cet événement sera couronné par la participation des Haddarates d'Essaouira, ajoutant une touche unique à cette soirée éclectique, selon la même source.

Et d'ajouter que ce concert unique réunira l’ensemble vocal d’Essaouira, dirigé par Safouane Moqaddem, et les chœurs belges, dirigés par la chanteuse belgo-marocaine Laila Amezian.



"Cette initiative est née de la rencontre entre Laila Amezian et le Chœur d’Essaouira Mogador il y a quelques mois, et, fidèle à son attachement au Maroc, pays de ses origines, elle a imaginé une rencontre musicale entre ses choristes et ceux de la Cité des Alizés", rapporte le communiqué.



Le programme de la soirée comprendra, entre autres, des titres de la célèbre chanteuse Zohra El Fassia, des chansons de Salim El Halali, ainsi qu'un hommage particulier à Maurice El Medioni, grand pianiste et ami d'Essaouira récemment disparu.



"Pour clôturer une semaine de résidence à Essaouira, les 36 choristes donneront un concert gratuit à Dar Souiri. Une prestation commune où ils interpréteront une succession de chants festifs et populaires, marquant ainsi le début d’une belle histoire et d’une aventure musicale qui promet de perdurer", conclut l'Association Essaouira-Mogador.