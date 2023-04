Chine et Ukraine au menu d'une session ministérielle du G7 au Japon

16/04/2023

Les chefs de la diplomatie des pays du G7 sont arrivés dimanche à Karuizawa (centre), une petite station montagnarde japonaise, pour discuter de la pression croissante de la Chine sur Taïwan et du conflit en Ukraine.



Les délégations dont celle du secrétaire d'Etat américain Antony Blinken sont venues de Tokyo à bord du train à grande vitesse japonais "Shinkansen" et devaient se retrouver pour un diner à huis clos consacré aux défis posés par la Chine.



L'agenda diplomatique des derniers jours a été marqué par l'Asie de l'Est avec le lancement jeudi par la Corée du Nord de ce qu'elle a affirmé être un "nouveau type" de missile balistique intercontinental (ICBM) à combustible solide.



Le week-end dernier, la Chine a mené des manoeuvres militaires autour de Taïwan, simulant des attaques et un blocus de l'île qu'elle considère comme faisant partie de son territoire.

Le G7 a régulièrement mis en garde Pékin contre toute tentative de changement par la force du statu quo concernant Taïwan et certains de ses membres tirent à nouveau la sonnette d'alarme.



"Nous avons intérêt à ce que la paix et la stabilité règnent dans le détroit de Taïwan", a rappelé dimanche aux journalistes le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell qui s'exprimait par vidéoconférence après avoir été testé positif au Covid-19 cette semaine.



"Notre position est la politique d'une seule Chine, nous la respectons et nous continuerons à la soutenir, mais nous voulons désamorcer les tensions et tout changement par la force sera inacceptable", a-t-il ajouté.



La formulation du communiqué commun du groupe des sept principaux pays industrialisés (Allemagne, Canada, Etats-Unis, France, Italie, Japon, Royaume-Uni) sera scrutée après de récents propos du président français Emmanuel Macron. De retour d'une visite en Chine, il a déclaré que l'Europe ne devait pas être prise dans "des crises qui ne seraient pas les (siennes)", irritant des alliés soucieux de ne pas amoindrir les relations avec Washington.



L'entourage présidentiel a assuré ensuite que la position française n'avait pas changé et nombre d'observateurs s'attendent à ce que le G7 réitère ses mises en garde de la Chine contre toute modification du statu quo concernant Taïwan.



Lors des discussions, il s'agira "de s'assurer comment nous pouvons continuer à être pleinement alignés sur une approche concertée et commune" vis-à-vis de Pékin, a indiqué à des journalistes un haut responsable du département d'Etat américain.



Pour Paul Nadeau, enseignant de sciences politiques au campus japonais de l'université américaine Temple, les déclarations de M. Macron trahissent une réalité : "Chaque membre (du G7) souhaite conserver une liberté de manoeuvre dans la manière dont il gère ses relations avec la Chine", politiquement et commercialement.



Le consensus sera sans doute plus facile à obtenir sur l'Ukraine, l'occasion pour l'hôte japonais de souligner sa certitude que l'invasion russe ne fait qu'accentuer la nécessité de redoubler de vigilance en Asie.



Le Premier ministre Fumio Kishida, dont le gouvernement a approuvé fin 2022 une révision majeure de sa doctrine de défense face à la montée en puissance chinoise, a averti à plusieurs reprises que "l'Asie pourrait être l'Ukraine de demain".



Le Japon s'est joint dès le début du conflit aux puissances occidentales du G7 pour imposer des sanctions à Moscou, envoyant également du matériel défensif et accueillant des réfugiés ukrainiens.



"L'enjeu, au-delà de chercher de nouvelles entités et secteurs à sanctionner, est de s'assurer que les sanctions ne soient pas contournées et qu'on arrive bien à couper les ressources" de la Russie, indique un diplomate français sous couvert d'anonymat.



Le conflit en Ukraine et la montée des tensions sino-américaines ont aussi mis l'accent sur la question de la sécurité économique et la nécessité de diversifier les chaînes d'approvisionnement dans les domaines de l'énergie et des semi-conducteurs.



Les discussions des chefs de la diplomatie du G7 devaient également porter sur un plan mondial d'investissements dans l'infrastructure des pays du Sud ainsi que sur d'autres crises, de l'Afghanistan à la Birmanie en passant par le Soudan où des combats entre militaires et paramilitaires ont fait en 24 heures 56 morts parmi les civils.



La réunion ministérielle qui se tient sous surveillance renforcée après l'explosion samedi sans victime d'un engin visant Fumio Kishida lors d'un évènement électoral doit enfin préparer un sommet de chefs d'Etat du G7 en mai à Hiroshima.