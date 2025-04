Chine : Le Maroc, invité d'honneur de la 11ème Conférence des entrepreneurs du Forum de coopération sino-arabe

29/04/2025

Les travaux de la 11ème Conférence des entrepreneurs du Forum de coopération sino-arabe ont débuté, lundi à Haikou, capitale de la province chinoise de Hainan (sud), Maroc en tant qu'invité d’honneur.



Le Royaume est représenté à cette édition par une délégation conduite par l’ambassadeur de Sa Majesté le Roi en Chine, Abdelkader El Ansari, comprenant notamment des représentants de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), de l'Office national marocain du tourisme (ONMT), du groupe Bank of Africa et d’Attijariwafa Bank.



Un stand marocain, unique espace d'exposition national présent lors de cette manifestation, a été aménagé au Centre international de conférences et d'expositions de Haikou, où se déroule l’événement sous le thème "Forger cinq cadres de coopération pour accélérer la construction d'une communauté d'avenir partagé ", rapporte la MAP.



Ce stand, qui met en valeur les opportunités d'investissement, les attraits touristiques ainsi que divers éléments du patrimoine du Royaume à travers des supports écrits et audiovisuels, a connu un vif succès auprès des visiteurs de cette conférence de deux jours, illustrant la position du Maroc en tant que partenaire stratégique de la Chine.



La 11ème édition de la Conférence des entrepreneurs du Forum de coopération sino-arabe, qui se tient conjointement avec le neuvième Séminaire d'investissement du Forum de coopération sino-arabe, accueillera plus d'un millier de participants, comprenant des opérateurs économiques locaux et des entrepreneurs marocains implantés en Chine.



L'événement articulera ses travaux autour de quatre sessions thématiques dédiées à la transition énergétique, à l'innovation scientifique et technologique, aux synergies entre culture et tourisme, ainsi qu'au développement des coopérations financières.

Figure également au programme de cette édition une session spéciale consacrée aux opportunités d'investissement dans le port franc de Hainan.



La Conférence s'achèvera par la présentation des conclusions des travaux, suivie de visites d’affaires dans diverses zones économiques de la province de Hainan, notamment le centre de lancement spatial de Wenchang et la zone de développement économique de Yangpu.



Cette manifestation est organisée conjointement par le Conseil chinois pour la promotion du commerce international (CCPIT), les autorités provinciales de Hainan, le Secrétariat de la Ligue des Etats arabes et l'Union générale des Chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture des pays arabes.



Instituée en 2005, la Conférence des entrepreneurs du Forum de coopération sino-arabe s'est progressivement imposée comme un espace privilégié pour le développement des relations économiques et commerciales entre la Chine et les nations arabes.

Hainan est une province chinoise insulaire et tropicale dont l'activité économique repose essentiellement sur le secteur touristique, l'exploitation agricole et les ressources halieutiques.



Les autorités centrales chinoises ont conféré à cette province le statut de zone économique spéciale afin d'y favoriser l'implantation de capitaux étrangers et de stimuler son essor économique.