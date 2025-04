Chichaoua: Remise d’équipements et de matériel au profit de coopératives actives dans la province

30/04/2025

Des équipements et du matériel professionnel ont été remis, mardi à Chichaoua, au profit de coopératives actives issues de cette province et affectées par le séisme du 08 septembre 2023, à l’initiative de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité.



Ces équipements remis lors d'une cérémonie marquée par la présence du gouverneur de la province, Bouabid El Guerrab ainsi que des représentants de la Fondation, des services extérieurs et de la société civile, visent à doter les coopératives bénéficiaires des moyens nécessaires de nature à améliorer la qualité de leurs interventions et services destinés aux populations cibles, tout en renforçant leur autonomie économique et leurs capacités en matière de commercialisation.



Le soutien apporté consiste en des équipements et matériels divers au profit de 10 coopératives opérant dans les domaines de la valorisation des produits de terroir et de l’artisanat, et réparties sur les communes d’Ichamraren, Oued El Bour, Imindounit, Imintanout, Taouloukoult, Assif El Mal, Sidi L'mokhtar et Saidate.



Dans une déclaration à la MAP, Rachid El Badri, chef de projets à la Fondation et responsable du Programme d’Insertion par les Activités Economiques, a précisé que ce programme concerne dix coopératives dans la province de Chichaoua, parallèlement à une opération similaire visant sept coopératives dans la province d’Al Haouz.



Cette action s’inscrit dans une nouvelle phase des efforts de la Fondation, après une première étape marquée par des interventions d’urgence efficaces en réponse aux impacts du séisme, a-t-il ajouté, soulignant le passage aujourd'hui vers la phase de réhabilitation et d’accompagnement, afin de renforcer la productivité de ces coopératives et de les aider à atteindre leur autonomie économique.



Dans le cadre du soutien au tissu coopératif local, M. El Badri a rappelé que la Fondation avait déjà remis 18 moyens de transport à 18 coopératives, répartis équitablement entre les provinces de Chichaoua et d’Al Haouz, afin de renforcer leurs capacités logistiques et faciliter les opérations de transport et de commercialisation.



Il a également indiqué que le nombre total de coopératives bénéficiaires de ces différentes initiatives s’élève à 35, pour un budget global de 7,6 millions de dirhams, ce qui reflète l’engagement constant de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité en faveur du développement local et durable.



Approchés par la MAP, les représentants des coopératives bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction quant à cette initiative, affirmant que ce soutien leur permettra d’étendre leurs activités, d’améliorer la qualité des services proposés, de renforcer la commercialisation et d’atteindre une autonomie économique.



Cette cérémonie s’est achevée par une visite des stands d’exposition des équipements, durant laquelle les représentants de la Fondation ont échangé avec les membres des coopératives sur les moyens d’améliorer les interventions du tissu coopératif sur le terrain et de dynamiser les activités de commercialisation.



À cette occasion, M. El Guerrab a affirmé que ce soutien s’inscrit dans la continuité des efforts déployés pour promouvoir le tissu coopératif local, et reflète la politique de proximité adoptée par les différentes institutions de l’État, conformément aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.



M. El Guerrab a également mis en relief le rôle de plus en plus important joué par la femme rurale dans le tissu coopératif de la province, soulignant que la composante féminine a démontré une grande compétence dans la gestion des projets coopératifs, que ce soit dans l’artisanat, l’agriculture ou les produits du terroir.



Depuis sa création en 1999, la Fondation Mohammed V pour la Solidarité joue un rôle central dans le soutien aux populations dans le besoin, à travers une approche intégrée alliant action sociale directe et renforcement des capacités de la société civile.