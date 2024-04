Chariot Limited finalise sa transaction avec Energean et signe un contrat de forage avec Stena Drilling

Après réception de tous les agréments gouvernementaux et réglementaires nécessaires du Maroc

14/04/2024

Chariot Limited (AIM : CHAR), le Groupe d'énergie de transition axé sur l'Afrique, annonce la finalisation de sa transaction avec Energean plc Group (« Energean » LON : ENOG) et la signature d’un contrat de forage avec Stena Drilling.Suite à la réception de tous les agréments gouvernementaux et réglementaires nécessaires du Royaume du Maroc, « les Accords de partenariat avec Energean plc Group (« Energean » LON : ENOG), tels qu'annoncés le 7 décembre 2023, sont désormais entièrement finalisés », indique le groupe dans un communiqué rendu public récemment.Ainsi, selon les termes de cet accord, « Energean détient désormais respectivement 45% et 37,5% dans les licences offshore de Lixus et Rissana, et en devient l'opérateur », relève la même source précisant en outre que Chariot conserve de son côté respectivement 30% et 37,5% des intérêts dans ces licences tandis que l'Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM) maintient sa participation de 25% dans chacune d'entre elles.Soulignons par ailleurs que Chariot a reçu d'Energean le paiement initial de 10 millions de dollars US.Il est à noter que le contrat de forage signé avec Stena Drilling concerne l'utilisation de son unité de forage « Stena Forth » pour un forage d’évaluation et le développement d’un puits situé à l'est du champ gazier d'Anchois ainsi que d’un puits supplémentaire optionnel sur la licence de Lixus, affirme-t-on dans le communiqué.Cette campagne de forage et de test, qui sera menée au troisième trimestre de cette année « permettra d'évaluer davantage les réservoirs existants et comportera des tests de débit ciblant les ressources potentielles non forées en vue d’en augmenter le développement à plus de 30 milliards de mètres cubes », selon les explications du groupe. « Nos équipes travaillent en étroite collaboration sur la planification du puits, afin d’assurer le démarrage accéléré de cette campagne au troisième trimestre de 2024 », a déclaré le PDG de Chariot, Adonis Pouroulis qui s’est ainsi exprimé sur ces derniers développements rappelant que d’autres mises à jour seront fournies lorsque ce sera nécessaire.Très heureux qu'Energean soit désormais officiellement le partenaire du Groupe Chariot sur les licences de Lixus et Rissana, après avoir reçu l'agrément formel des autorités marocaines pour cette transaction, ce dernier a tenu à « remercier l'ONHYM, le ministère de la Transition énergétique et du Développement durable ainsi que le ministère de l'Economie et des Finances pour leur soutien continu dans l'obtention des autorisations eu égard à notre volonté de faire progresser le projet Anchois et son potentiel adjacent ».