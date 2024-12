"Charafi"... Ce stade qui fait honneur aux Meknassis

03/12/2024

Plus qu'un simple terrain de football, le stade d'honneur de Meknès incarne bel et bien son qualificatif. Véritable symbole gravé en lettres d'or dans l'histoire du ballon rond national, "Charafi" demeure la fierté des Meknassis... D'une génération à l'autre.



La récente sortie du COD Meknès face au Chabab Mohammedia en Botola Pro D1 "Inwi" démontre, à bien des égards, l'attachement immuable des amoureux inconditionnels du ballon rond de la capitale ismaélienne à leur fief fétiche.



Ils sont tous dévoués à une cause commune... Manifester une loyauté fanatiquement indéfectible envers le CODM et apporter à nouveau leur soutien inébranlable aux "Knights of Ismailia" au stade "Charafi".



Situé en plein centre ville de Meknès, le stade d'honneur fut inauguré en 1962. Depuis, il reste un témoin vivant des épopées les plus célèbres du foot meknassi, mais pas que !

Hamadi Hamidouch, Abdeljalil Hadda, alias "Camacho", Mustapha Bidane ou encore Jamal Drideb avaient foulé sa pelouse et fait sa réputation continue.



Malencontreusement, le CODM allait vivre des périodes d’instabilité multiforme incarnée, notamment, par une relégation malheureuse en D2 et puis au championnat amateur.

Après plusieurs longues années de galère, ce club historique a enfin retrouvé la place, qui était la sienne... Parmi l'élite.



"Charafi"... La résurrection !



Dans le cadre de la dynamique que vit le football marocain, en matière de développement d'infrastructures plus particulièrement, "Charafi" a fait peau neuve... Complètement !

Livré officiellement par la Fédération Royale marocaine de football, il jouit désormais des installations exigées au plus haut niveau.



"Charafi" s'est, ainsi, doté d'une pelouse en gazon naturel, de sièges modernes, d'un écran géant, d'espaces modernes réservés à la presse et de systèmes d’éclairage, sonore et de surveillance de haute qualité, ainsi que d’accès plus fluides pour le public.



"Le stade d'honneur de Meknès fait plus que jamais partie des plus beaux stades du Maroc. Son architecture et son emplacement sont atypiques", s'est félicité le président du club, Azzeddine Yaâcoubi.



Dans une déclaration à la MAP, il a salué le travail accompli pour rendre à "Charafi" toute sa symbolique et en faire un édifice qui honore la capitale ismaélienne et ses habitants.

"Les commissions de la FRMF et de la CAF ont affirmé que le stade d'honneur de Meknès répond, bel et bien, aux standards requis pour abriter des matchs interclubs et internationaux", a martelé M. Yaâcoubi.



Par ailleurs, le président du CODM a relevé que le fait de jouer dans son propre stade est de nature à motiver les joueurs pour se donner à fond et offrir la joie à un public toujours assoiffé de victoires.



"Lors des journées précédentes de la Botola, nous étions contraints de jouer loin de nos bases. Nous avions des problèmes d'acclimatation qui ne nous ont pas empêchés de réaliser de bons résultats face à de grosses pointures", a-t-il soulevé.



"Aujourd'hui, nous pouvons enfin jouer chez nous et sentir toute la chaleur d'un stade qui sera toujours archicomble", a ajouté M. Yaâcoubi.

Pour sa part, le secrétaire général du club, Hatim Benabdlkrim, a relevé que des réunions quotidiennes ont eu lieu avec les autorités compétentes pour mettre en place des dispositifs à même de préserver ce joyau.



Il a indiqué qu'ils ont communiqué avec les ultras du CODM, qui sont "conscients de l'importance de conserver cet héritage, qui reflète l'image d'une cité historique".

M. Benabdlkrim a, en outre, adressé ses remerciements au public meknassi qui ne ménage aucun effort et fait beaucoup de sacrifices pour que le CODM brille de mille feux.



De 1962 à 2024, l'histoire du stade d'honneur de Meknès est marquée par plusieurs péripéties. Le moment le plus émouvant remonte sans doute à la saison 1994-1995 où l'équipe "Matador" portée par "Camacho" & Co avait remporté le championnat du Maroc.



Par Anouar Afajdar (MAP)