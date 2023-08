Chapeau bas les filles !

Notre équipe nationale féminine en huitièmes

04/08/2023

Levez bien haut la tête ! Regardez vers l’ avant ! Ignorez tous ceux d’ici (hélas !) ou d’ ailleurs qui ont cherché à faire le malin en faisant peu de cas de votre talent, de votre dévouement et de votre détermination. Une première participation plus que méritoire.

Mille BRAVOS ! Mille MERCIS !



Sur les traces des Lions de l’Atlas, les Lionnes de l’Atlas ont réussi un grand exploit en décrochant, jeudi au HBF Park Stadium à Perth, le ticket des huitièmes de finale de la 9ème édition du Mondial féminin dont les débats se déroulent actuellement en Australie et en Nouvelle-Zélande.



Les partenaires de Fatima Tagnaout ont réussi un joli coup en s’offrant au bout du suspense la formation colombienne sur la courte et précieuse marque de 1 à 0, en match comptant pour la troisième journée de la phase de poules (GP :H). L’unique but de la partie a été signé Anissa Lahmari (45+1) sur penalty après une faute sur l’attaquante Ibtissam Jraidi.



Pourtant, ce n’était pas acquis d’avance, du fait que le Maroc abordait cette confrontation alors qu’il ne détenait pas son sort entre les mains et que le chemin semblait être balisé pour son adversaire du jour, la Colombie, déjà qualifiée, et l’Allemagne qui disposait d’une meilleure différence de buts suite à sa victoire d’entrée sur l’EN par 6 à 0.



Mais les joueuses marocaines ont cru à fond en leurs chances, rendant face à cette équipe latine une bonne copie, sans omettre la performance du côté de Brisbane de la formation sud-coréenne qui a tenu en échec l’Allemagne (un partout).



Un résultat qui a fait les affaires de la sélection nationale qui a bouclé, pour sa première participation en phase finale d’une Coupe du monde, la phase des groupes en seconde position avec un total de 6 points, ex-aequo avec la Colombie, au moment où l’Allemagne s’est classée troisième avec 4 unités au compteur, devant la Corée du Sud avec un point.



Chapeau bas donc aux Lionnes de l’Atlas qui devront poursuivre leur campagne sachant que leur prochaine sortie comptant pour le tour des huitièmes de finale est prévue mardi prochain contre la sélection de France, managée par un coach qui porte le Maroc dans son cœur, Hervé Renard.



A noter qu’en plus du Maroc, le continent africain est parvenu à placer deux autres équipes nationales au tour des huitièmes. Il s’agit, en effet, de l’Afrique du Sud et du Nigeria qui croiseront le fer respectivement avec les Pays-Bas et l’Angleterre. Quant au programme des autres rencontres des huitièmes, il se décline comme suit : Suisse-Espagne, Japon-Norvège, Etats-Unis-Suède, Australie-Danemark et Colombie-Jamaïque.



Bref, le Onze national est en droit de se targuer de sa parfaite opération que l’on espère sera suivie par d’autres bonnes performances, à commencer par une qualification aux Jeux olympiques de Paris 2024 et un titre continental.



Mohamed Bouarab