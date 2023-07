Changer la culture de la Banque mondiale

18/07/2023

Ajay Banga, le nouveau président de la Banque mondiale, prend les rênes à un moment charnière. Les effets dévastateurs de la pandémie de Covid-19 ont entravé les progrès dans les pays en développement et poussé 124 millions de personnes dans l'extrême pauvreté. Par ailleurs, l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie, qui a exacerbé l'inflation et les tensions américano-chinoises, promet de déclencher encore plus d'instabilité. Par conséquent, la Banque prévoit que l'activité économique dans les économies émergentes ne reviendra pas à son niveau d'avant la pandémie d'ici 2024.



Les pays à revenu faible et intermédiaire ont besoin que la Banque mondiale soit le fer de lance des efforts mondiaux visant à réduire l'extrême pauvreté et à améliorer le niveau de vie. En les aidant à réduire le fardeau de la dette et à lutter contre le changement climatique, la Banque pourrait également contribuer à améliorer la qualité de leur air et de leur eau, à accroître leur accès à une énergie propre et à renforcer leur sécurité alimentaire.



Mais le scepticisme quant à la capacité de la Banque à relever les défis auxquels sont confrontés les pays en développement reste fort. Dans un récent discours, Banga a déclaré que la Banque mondiale avait besoin d'un «nouveau manuel stratégique» pour collaborer avec le monde en développement. Bien que cela soit indubitablement vrai, toute stratégie mise à jour doit reconnaître une vérité fondamentale : il est peu probable que la Banque ait suffisamment de capitaux pour financer les investissements nécessaires pour relever les énormes défis auxquels sont confrontés les pays pauvres. Dans ce contexte, elle doit mobiliser ses connaissances et ses relations, ainsi que son capital, pour encourager les investissements qui favorisent la croissance et l'emploi tout en facilitant la transition verte.



Cela signifie s'imposer comme le partenaire de choix de ses parties prenantes. En collaborant avec les décideurs des pays développés et en développement, la Banque mondiale pourrait encourager ce que Banga a appelé « une prise de risque éclairée ». Cette approche permettrait à la Banque d'utiliser son bilan limité pour encourager les prêteurs privés, publics, bilatéraux et multilatéraux à augmenter leurs investissements annuels dans le développement durable de «milliards à des milliers de milliards» de dollars. Mais avant tout, Banga doit guider l'institution vers une transparence totale.



Favoriser la transparence commence par reconnaître l'évidence. La crise de la dette qui engloutit actuellement les économies émergentes a été exacerbée par la pandémie, mais ces pays étaient sur une voie périlleuse bien avant cela. Le dilemme actuel de la dette est le résultat des emprunteurs et des prêteurs – y compris la Banque elle-même – qui poursuivent des projets à faible rendement qui risquent de ne pas couvrir leurs coûts. Pour éviter de futures crises de la dette, les institutions multilatérales doivent cesser de financer des projets économiquement non viables.



Si les discussions techniques sur la manière de générer des financements supplémentaires sont cruciales, elles ne doivent pas détourner la Banque de la tâche vitale consistant à collaborer avec les décideurs des pays en développement. Identifier les investissements futurs susceptibles de stimuler la croissance et d'accélérer la transition énergétique serait bien plus bénéfique.



La première étape vers une Banque mondiale plus efficace a déjà été franchie par les partenaires de la Banque lors du récent Sommet de Paris pour un nouveau Pacte mondial de financement. Alors qu'environ 1,2 milliard de personnes dans les pays pauvres n'ont pas accès à l'électricité et qu’un milliard de personnes vivent à plus d'un kilomètre d'une route toutes saisons, les investissements dans les infrastructures pourraient favoriser une croissance soutenue, contribuer à réduire la dette et atténuer les effets du changement climatique. Étant donné que deux milliards de personnes dans les économies émergentes et en développement devraient migrer des régions rurales vers les régions urbaines d'ici 2030, il est crucial de construire des centrales électriques, des routes et des chemins de fer respectueux du climat dans ces pays.



Les équipes techniques de la Banque, travaillant en étroite collaboration avec d'autres bailleurs de fonds multilatéraux, doivent estimer la production supplémentaire que chaque dollar investi dans de tels projets pourrait générer. Prenons par exemple un projet qui ajoute 30 cents au PIB pour chaque dollar investi, ce qui donne un taux de rendement de 30%. Pour qu'un tel projet soit jugé économiquement viable, le coût d'emprunt doit rester inférieur à 30 %.



À mesure que la Banque évalue de plus en plus les propositions de projets de ses partenaires en fonction des rendements escomptés, elle se heurtera probablement à un recul des projets liés au climat dont les bénéfices ne peuvent être captés par le PIB seul. Bien que le processus d'évaluation de la Banque doive souligner que de nombreux projets climatiques peuvent générer des taux de rendement élevés, il est crucial de reconnaître qu'il existe des raisons valables d'investir dans des projets qui pourraient ne pas générer de bénéfices économiques à court terme. Dans le même temps, pour atténuer les risques pesant sur la viabilité de la dette, les investissements économiques et non économiques doivent être soigneusement équilibrés.



À cette fin, la Banque doit adopter un processus d'évaluation à deux niveaux. Le premier niveau comprendrait les projets approuvés uniquement en fonction des rendements projetés - et le deuxième comprendrait les projets dont les avantages environnementaux anticipés l'emportent sur leur coût. Les projets approuvés sur la base du mérite économique pourraient être divisés en deux groupes : les projets à rendement élevé qui pourraient attirer un financement du secteur privé et les projets à rendement moindre qui nécessitent un financement à des conditions de faveur.



Comme l'un d'entre nous (Henry) l'a récemment écrit, la Banque dispose des ressources financières et humaines nécessaires pour mettre en œuvre une approche d'investissements fondée sur les données. Mais pour qu'une telle approche réussisse, elle doit produire des estimations des rendements attendus des projets potentiels, veiller à ce que les estimations soient examinées et vérifiées de manière indépendante et rendre ces informations librement accessibles aux gouvernements, aux investisseurs et au grand public. La publication de ces données permettrait aux gouvernements d'identifier les projets d'infrastructure ayant le plus grand potentiel pour stimuler la croissance, aider les investisseurs privés à prendre des décisions de financement éclairées et permettre aux groupes de la société civile de demander des comptes aux dirigeants.



En cultivant une culture de transparence sur les coûts et les bénéfices des investissements de la Banque, Banga pourrait renforcer sa crédibilité. Une confiance accrue encouragerait les actionnaires à envisager des augmentations de capital - et la collaboration avec le secteur privé et d'autres institutions de développement pourrait générer des économies d'échelle et du dynamisme.



Certes changer la culture de la Banque mondiale ne sera pas facile. Mais beaucoup de gens dans le monde attendent un tel effort et soutiendront probablement Banga pour transformer une institution léthargique en une force puissante visant à promouvoir un avenir juste et durable.



Par Bertrand Badré, ancien directeur général de la Banque mondiale

Et Peter Blair Henry, chercheur principal à la Hoover Institution.