Championnats juniors de golf

19/04/2019

C’est sur le Golf de l’Océan à Agadir que s’est disputée récemment la 2ème étape des Championnats du Maroc junior de golf.

Près d’une centaine de golfeuses et de golfeurs, engagés dans les différentes catégories d’âge, se sont sportivement affrontés et les résultats ont été comme suit :



Poussins garçons (9-10 ans) 9 trous stableford

1er Anwar Boufoullous 8 -16 24 +12 Royal Golf d’Agadir

2ème Chakib Lmansouri 9-12 21+15 Royal Golf d’Agadir

3ème SafouaneDiker 12-7 19+17 A.G.T.C. Agadir



Poussins filles (9-10 ans) stableford

1ère LilyaZemmama 6-8 14 +22 R.G.A.M.

2ème Kenza Mahfoud Filali 5-6 11 +25 AGTC Agadir

3ème Aziza Allali 3-7 10 +26 Royal Golf Agadir



Benjamines (11-12 ans) 18 trous stableford

1ère Sofia Essakali 25-29 54 +18 AGTC Agadir

2ème Sonia Bayahya 18-18 36+36 Casa Greengolf

3èmeYassmineLagrich 4-8 12+60 Royal RAK



Benjamins (11-12 ans) 18 trous stableford

1er Yasser Belatar23-16 39+33 AGTC Agadir

2èmeYanis Chennaoui 11-16 27+45 Casa Greengolf

3ème Karim Lamrani El Jouti 12-14 26+46 Palm Casa



Minimes garçons (13-14 ans) Stroke Play

1erKamilSekkat 76-76 152 +10 R.G.A.M.

2èmeKamilBensouda 77-76 153 +11 R.G.A.M.

3ème Ali Benabdallah 76-82 158 +16 R.G.A.M.



Minimes filles (13-14 ans) Stroke Play

1er Hiba Allali 86-88 174 +32 Royal Golf d’Agadir



Cadettes (15-16 ans) Stroke Play

1er Rim Imni 74-72 146 +4 AGTC Agadir

2ème Aïcha El Mejdouby 85-84 169 +27 AGTC Agadir



Cadets (15-16 ans) Stroke Play

1er Hugo MazenTrometter 73-74 147 +5 Palm Casa

2ème Malik Laghjichi 77-74 151 +9 AGTC Agadir

3ème SbikaBoujemaa 80-73 153 +11 AGTC Agadir



Juniors garçons (17-18 ans) Stroke Play

1er Brahim Dakari 73-73 146 +4 Royal Golf Agadir

2ème Ilyas Roudani 77-78 155 +13 Golf Mogador

3ème Mustapha NidTaleb 80-76 156 +14 Royal Golf Agadir



Juniors filles (17-18 ans) Stroke Play

1er Hana El Ada 78-79 157 +15 AGTC Agadir

2ème Naïma Bourbib 79-80 159 +17 Golf Mogador



Rendez-vous les 24 et 25 août au Golf de Lixus pour la 3ème étape des Championnats du Maroc junior de golf.