Championnats du monde de taekwondo : L’EN vice-championne du monde par équipes mixtes

17/11/2023

La sélection nationale mixte de taekwondo a été sacrée vice-championne du monde de la catégorie, jeudi, lors des championnats du monde organisés dans la ville de Goyang, en Corée (14-16 novembre).



L'équipe nationale mixte a remporté la médaille d'argent après s'être inclinée en finale face au Brésil, sur le score de deux manches à zéro.

Elle a accédé à la finale aux dépens du Mexique en quarts (2-0) et de la Côte d’Ivoire en demies (2-0).



La sélection nationale féminine de taekwondo s'est également illustrée lors de ces championnats après avoir été sacrée, mardi, vice-championne du monde par équipes.



L'équipe nationale a remporté la médaille d'argent après avoir été battue en finale par le pays hôte, la Corée, sur le score de deux manches à zéro. Elle s'est qualifiée en finale après avoir pris le meilleur sur la Côte d'Ivoire en quarts (2-0) et le Mexique en demies (2-1).



Le Maroc a été représenté lors de ces championnats par Meriem Khallal, Safia Saleh, Fatima-Zahra Abou Faris et Omaima Boumah, chez les dames, et Abdelhamid Abdouni, Khaled Daoudi, Ayoub Yakini et Soufiane Asssabi, chez les hommes.



Les éléments nationaux ont été encadrés lors de cet événement par les entraîneurs Badr Smaili et Faouzi Rachidi.