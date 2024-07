Championnats du Maroc de cyclisme sur route : Houcine Sabahi remporte le titre en individuel

02/07/2024

Le coureur cycliste Houcine Sabahi (Club Boughaz Tanger) a été sacré, dimanche, champion du Maroc de l'épreuve individuelle, lors de la troisième et dernière journée des Championnats du Maroc de cyclisme sur route (Ifrane 2024), succédant à Achraf Ed-Doghmi (Kawkab de Marrakch), tenant du titre lors des deux dernières éditions.



Sabahi a parcouru la distance de 169,8 kilomètres en 4h4’38’’, devant Oussama Khafi (Faucons du Sahara Laâyoune) en 4h4’49’’ et Ibrahim Sahabi (Club Boughaz Tanger) avec le même chrono.



Le titre de l'épreuve individuelle chez les U23 est revenu à Ibrahim Sabahi (4h4’49’’), suivi d’Idriss Alouani (Ismailia de Meknès), qui a réalisé un chrono de 4h11’55’’, et de Salah Fakir (Club Khouribga de cyclisme). Chez les juniors, le titre a été remporté par Marouane Kharbouchi (Kawkab de Marrakch), qui a parcouru la distance de 84,9 km en 2h16’16’’, un deuxième sacre après celui du contre-la-montre qu'il a remporté vendredi dernier.



La dernière journée de ces championnats, organisés sous l'égide de l'Union cycliste internationale, a vu la participation de 197 coureurs seniors, 99 juniors et 41 espoirs.



L'édition 2024 des Championnats du Maroc de cyclisme sur route a été marquée par une participation record des associations affiliées à la Fédération Royale marocaine de cyclisme et a permis de découvrir de nouveaux talents prometteurs susceptibles de renforcer les rangs de l’équipe nationale.