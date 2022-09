Championnats du Maroc de basket 3x3

09/09/2022

La phase finale des championnats du Maroc de basket-ball 3X3 des U17 et U21 garçons et filles, se déroule du 9 au 11 septembre à Salé.

Organisé par la Fédération royale marocaine de basketball (FRMBB), cet événement vise à détecter les jeunes talents à l'horizon de la participation des équipes nationales aux échéances continentales.

A ce propos, la FRMBB précise, dans un communiqué, que les sélections nationales seniors et U17 garçons et filles prendront part à la Coupe d’Afrique des nations, au mois de novembre en Egypte.