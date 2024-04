Championnats d'Afrique de judo au Caire: Le Maroc termine 3ème au classement général

30/04/2024

La sélection marocaine de judo a terminé à la troisième place au classement général des 45èmes Championnats d’Afrique de la discipline, tenus du 25 au 28 avril au Caire, avec un total de neuf médailles (2 or, 2 argent, 5 bronze).



Les deux médailles d'or ont été remportées par les judokas Younes Saddiki (-60 kg) et Soumia Iraoui (52 kg), tandis que Assmaa Niang (-70 kg) et Ahmed El Meziati (-81 kg) ont décroché l'argent.



S'agissant des cinq médailles de bronze, elles ont été remportées par Chaimae Eddinari (-52 kg), Aziza Chakir (-48 kg), Chaimae Taibi (-63 kg), Sofia Belattar (-70 kg) et Hafsa Yatim (-78kg).



Ces championnats d'Afrique, auxquels ont pris part des participants représentant 35 pays, ont permis aux meilleurs judokas africains de glaner de précieux points dans la course pour la qualification aux Jeux olympiques (Paris-2024).