Championnats d'Afrique de gymnastique artistique. Le Maroc 2è au classement par équipes

08/05/2024

La sélection marocaine a décroché la deuxième position au classement par équipes dans la catégorie seniors (hommes) et la troisième place en individuel (femmes) lors de la deuxième journée de la 18è édition des Championnats d'Afrique de gymnastique artistique, qui se tient à la salle omnisports M’hamid à Marrakech.



Les athlètes nationaux ont fait bonne figure notamment dans les mouvements techniques en occupant la troisième place au classement par équipes dans les catégories juniors et seniors (dames), et ce malgré la forte concurrence de la sélection égyptienne qui a dominé les compétitions de la deuxième journée de ces championnats.



La sélection égyptienne s’est adjugé le billet de qualification pour les Jeux olympiques de Paris 2024 grâce aux gymnastes Omar El Arabi et Jana Hani qui a remporté la médaille d'or dans la catégorie féminine.

Les 18èmes Championnats d'Afrique de gymnastique artistique la dernière étape devant permettre à deux gymnastes de poinçonner leurs billets pour les prochains JO.



Dans une déclaration à la MAP, Mme Nihad Zayed, vice-présidente du comité technique à la Fédération internationale de gymnastique, s’est félicitée de la bonne organisation de cette manifestation sportive continentale, qui se déroule sous la supervision de la Fédération Royale marocaine de gymnastique.

Elle a, dans ce sens, souligné que le Maroc dispose de toutes les capacités pour organiser les prochains Championnats du monde de gymnastique artistique.



La 18ème édition des Championnats d'Afrique de gymnastique artistique a connu un franc succès avec l'entrée en lice pour la première fois de nouveaux pays africains, a-t-elle fait observer.



Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ce championnat, est qualifiant pour les prochains Jeux olympiques de Paris 2024. Cette édition connaît la participation de 165 sportifs représentant huit pays.