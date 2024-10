Championnats d'Afrique de Boxe à Kinshasa : Participation du Maroc avec 23 pugilistes

16/10/2024

Le Maroc prend part aux championnats d'Afrique de boxe, organisés du 14 au 27 octobre courant à Kinshasa en RD Congo, avec une délégation comprenant 23 pugilistes.



Chez les hommes, le Maroc sera représenté lors de cette compétition par Hamza Saidi (48 kg), Issam Benssiar (51 kg), Amine Maarouf (54 kg), Zouhair Fadel (60 kg), Mohamed El Aloua (63,5 kg), Abdelhaq Nadir (63,5 kg), Zine El Abidine Amrough (71 kg), Yassine El Ouarz (75 kg), Yassir Rizki (80 kg), Ahmed Bedrani (86 kg) et Youness Bouhdid (+91 kg).



Pour ce qui est des dames, les couleurs nationales seront défendues par Khadija El Mardi (+81 kg), Hafsa Harouak (48 kg), Yasmine Mouttaki (50 kg), Rabab Cheddar (52 kg), Widad Bertal (54 kg), Fatima Zahra Azem (57 kg), Douaa Zaki (63 kg), Mounia Toutir (66 kg), Saida Lahmidi (70 kg), Noura Messnaoui (75 kg) et Hasnaa Harti (81 kg).



Selon un communiqué de la Fédération Royale marocaine de boxe, cette participation s'inscrit dans le cadre des préparatifs des pugilistes marocains aux prochaines échéances, en vue des prochains Jeux olympiques, prévus en 2028 à Los Angeles aux Etats-Unis.



L'équipe nationale prenant part à ces championnats d'Afrique est encadrée par un staff technique composé de l'entraineur cubain Damian Austin et des cadres techniques Mohamed El Arjaoui, Mohamed Darif, Hicham Bouchouit, en plus du président du comité médical Abdellah Aouad.



Divers

Coupe d'excellence



Voici les résultats de la 4è journée de la Coupe d'excellence 2024-2025, compétition officielle organisée sous l’égide de la Ligue nationale de football professionnel (LNFP) :



JSM-WAC : 0-5

CJBG-FUS : 2-1

USMO-SCCM : 1-0

RCOZ-OCS : 1-1

KACM-JSS : 2-0

WAF-RSB : 1-1

OCK-MAT : 1-2

KAC-RCA : 0-1

DHJ-MCO : 0-0.



Basketball

Voici les résultats de la première journée de la division excellence hommes de basketball:

IRT-ASS : 84-78

FUS-M.Tanger : 79-54

L.Larache-ASE : 68-56

WAC-CPA Midelt : 78-42

MAS-C El Outia : 76-66

KACM-ASFAR (Match interrompu)



HUSA-OD : 2-1

USYM-ASFAR : 1-0

RBM-MAS : 3-2

CODM-CAYB : 2-1

CAK-RCAZ : 0-0

UTS-RAC : 2-2

IRT-SM : 0-1.