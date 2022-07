Championnats d’Afrique cadets et juniors de judo: Quatre médailles pour le Maroc

26/07/2022

Les judokas marocains ont décroché 4 médailles (une en or, deux en argent et une en bronze) dans le cadre des Championnats d’Afrique cadets et juniors qui se sont clôturés dimanche à Nairobi. Le fraîchement médaillé d'argent aux derniers Jeux méditerranéens, Hassan Doukkali, s'est adjugé l'or dans la catégorie juniors (-73 kg) en s'imposant en finale contre son compatriote, Nouh Lahmouri, qui s'est ainsi attribué la médaille d'argent. Pour atteindre la finale de cette compétition, Hassan Doukkali s'était imposé face à l'Egyptien Marwane El Tanahy, tandis que Lahmouri avait battu le SudAfricain Timothy Mewsen. Le jeune Lahmouri a également obtenu la médaille d'argent dans la catégorie cadets (-73 kg) après avoir perdu en finale contre l'Angolais Gabriel Zeferino. La médaille de bronze marocaine, dans ces championnats qualificatifs aux Mondiaux d’août prochain en Equateur, a été l'oeuvre de Mohamed Taïbi dans la catégorie juniors (-66 kg). Le Maroc a été représenté à ces championnats, disputés du 21 au 24 juillet dans la capitale kényane, par 5 judokas, à savoir Hassan Doukkali, Nouh Lahmouri, Mohamed Taïbi, Ayoub El Messaoudi et Wissal Ziane.